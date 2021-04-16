Чистая прибыль «Северстали» в I квартале выросла в десять раз до $721 млн

Производство стали выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. до 2,96 млн т на фоне увеличения количества плавок и их веса в I квартале 2021 г., чугуна — на 11% до 2,67 млн т в результате запуска доменной печи №3, объясняет «Северсталь». При этом продажи стальной продукции сократились в I квартале на 1% по сравнению с I кварталом предыдущего года до 2,63 млн т.