Чистая прибыль «Северстали» в I квартале выросла в десять раз до $721 млн
«Северсталь» нарастила чистую прибыль в I квартале 2021 г. в десять раз по сравнению с тем же периодом 2020 г. до $721 млн, следует из сообщения компании.
Выручка группы в отчетном периоде выросла на 27,5% до $2,219 млрд, показатель EBITDA вырос более чем в два раза до $1,162 млрд, рентабельность по EBITDA выросла на 20,5 процентного пункта до 52,4%, операционная прибыль выросла в 2,4 раза до $1,021 млрд, свободный денежный поток вырос в 9,2 раза до $497 млн, следует из сообщения.
Производство стали выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. до 2,96 млн т на фоне увеличения количества плавок и их веса в I квартале 2021 г., чугуна — на 11% до 2,67 млн т в результате запуска доменной печи №3, объясняет «Северсталь». При этом продажи стальной продукции сократились в I квартале на 1% по сравнению с I кварталом предыдущего года до 2,63 млн т.
«Совет директоров “Северстали” рекомендовал дивиденды за I квартал 2021 г. в размере 46,77 руб. на акцию. Одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое состоится 21 мая 2021 г. Датой, на которую составляется список акционеров для участия в общем собрании акционеров, является 26 апреля 2021 г.», — сообщает компания.
«Северсталь» отмечает, что негативное влияние пандемии на металлургическую отрасль оказалось не таким длительным, как ожидалось — рынок Китая, крупнейшего в мире производителя стали, вырос в 2020 г. на 10%, после того как страна установила контроль над распространением вируса и запустила комплекс стимулирующих мер, подтолкнувших к росту цен на сырье. Простои некоторых сталелитейных мощностей, низкий уровень запасов и проблемы с поставками на других рынках оказали значительное влияние на рост цен и на фоне быстро оживающего спроса создали дефицит металлопродукции, подчеркивает группа.
«Несмотря на возросшую волатильность мировых рынков стали и сырья, финансовое положение “Северстали” остается устойчивым, и совет директоров сохраняет уверенность в перспективах компании, что дает ему основание рекомендовать дивиденды за первый квартал 2021 г. в размере 46,77 руб. на акцию», — говорится в сообщении компании.