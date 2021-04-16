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«Алроса» снизила добычу алмазов на 6% в I квартале

Ведомости

Добыча алмазов «Алросой» в I квартале 2021 г. составила 7,5 млн карат, что на 6% ниже по сравнению с I кварталом 2020 г., говорится в сообщении компании.

При этом продажи алмазов в январе-марте 2021 г. составили 15,5 млн карат, что на 65% выше данных годичной давности, а их запасы на конец квартала снизились на 38% до 12,8 млн карат, поясняет «Алроса». Индекс цен с начала года вырос на 9%, что приближает его к допандемийному уровню цен начала 2020 г.

Наблюдается сохраняющийся высокий спрос на ювелирную продукцию на всех ключевых рынках, отмечает компания. «Предложение алмазного сырья ограничено производственными мощностями добывающих компаний, уровень производства которых в среднесрочной перспективе будет оставаться на 20% ниже "допандемийных" значений. Уровень запасов алмазного сырья и бриллиантов в гранильном секторе сбалансирован», — говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных