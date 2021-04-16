«Алроса» снизила добычу алмазов на 6% в I квартале
Добыча алмазов «Алросой» в I квартале 2021 г. составила 7,5 млн карат, что на 6% ниже по сравнению с I кварталом 2020 г., говорится в сообщении компании.
При этом продажи алмазов в январе-марте 2021 г. составили 15,5 млн карат, что на 65% выше данных годичной давности, а их запасы на конец квартала снизились на 38% до 12,8 млн карат, поясняет «Алроса». Индекс цен с начала года вырос на 9%, что приближает его к допандемийному уровню цен начала 2020 г.
Наблюдается сохраняющийся высокий спрос на ювелирную продукцию на всех ключевых рынках, отмечает компания. «Предложение алмазного сырья ограничено производственными мощностями добывающих компаний, уровень производства которых в среднесрочной перспективе будет оставаться на 20% ниже "допандемийных" значений. Уровень запасов алмазного сырья и бриллиантов в гранильном секторе сбалансирован», — говорится в сообщении.