Выручка водителей и таксопарков «Яндекс.Такси» в 2020 году увеличилась на 15,4%
Выручка водителей и таксопарков, работающих с сервисом «Яндекс.Такси» в 2020 г., увеличилась на 15,4% и составила около 300 млрд руб. после вычета комиссии сервиса, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В 2019 г. водители и таксопарки, работающие с сервисом, заработали около 260 млрд руб. Число и динамику заказов сервиса в компании не раскрывают.
Представитель отметил, что комиссия сервиса по-прежнему составляет «ниже 10%». «Это существенно ниже, чем у мировых конкурентов. Сервис возвращает значительную часть своей комиссии водителям в виде вознаграждений и намерен и дальше продолжать эту практику», — подчеркнули в компании.
Выручка водителей увеличилась несмотря на снижение пассажиропотока в период локдауна, который продолжался из-за пандемии с 25 марта по 12 мая прошлого года. 30 марта 2020 г. Дептранс Москвы сообщил, что на дорогах на 56% упало число пользователей каршеринговых сервисов и на 48% — такси.
В 2021 г. «Яндекс.Такси» также прогнозирует рост доходов своих водителей. «На это, в частности, влияет распространение среди партнеров наших технологий — распределения заказов, прогнозирования спроса, оптимальной маршрутизации, а также новые возможности для доставки заказов в логистике», — пояснили в компании.
В конце марта компания сообщила, что начала эксперимент по предоставлению социальных гарантий, в частности, аналогов оплачиваемых больничных и страховок детям и курьерам. В «Яндексе» уточнили, что с конца марта в компанию за помощью обратилось и получили ее более 4 тыс водителей.
Программа «больничного» составляет 800 руб. в день со второго дня болезни, до 24 тыс. руб. в месяц максимум, а выплаты от несчастных случаев — до 2 млн руб.
При нетрудоспособности застрахованный работник может обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону. «Участие в программе «Для своих» добровольное, самозанятые и ИП смогут отказаться от оформления полиса в любой момент», — заверили в «Яндексе».
«Яндекс.Такси» – крупнейший интернет-сервис заказа такси в России. Аналитический центр при правительстве России в 2019 г. оценивал долю этого сервиса на российском рынке в 27%.
2 февраля «Яндекс.Такси» сообщила, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы «Везет» за $178 млн. В компании пояснили, что новая сделка распространяется на часть активов компании, не распространяется на программное обеспечение и действует в ограниченном количестве регионов.
24 марта Федеральная антимонопольная служба заявила, что покупка компанией «Яндекс.Такси» части активов компании «Везет» может негативно повлиять на рынок такси, но по действующему законодательству сделка не требует согласования. 31 марта РБК сообщило, что «Яндекс.Такси» отозвал ходатайство о приобретении группы компаний «Везёт». Решение обусловлено тем, что компания хочет пока сосредоточиться на поддержке текущих партнеров — водителей и таксопарков в условиях снижающегося спроса на рынке, сообщал изданию источник, близкий к «Яндекс.Такси».