Выручка водителей и таксопарков «Яндекс.Такси» в 2020 году увеличилась на 15,4%

Выручка водителей и таксопарков, работающих с сервисом «Яндекс.Такси» в 2020 г., увеличилась на 15,4% и составила около 300 млрд руб. после вычета комиссии сервиса, сообщил «Ведомостям» представитель компании. В 2019 г. водители и таксопарки, работающие с сервисом, заработали около 260 млрд руб. Число и динамику заказов сервиса в компании не раскрывают.