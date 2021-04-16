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Николя Мор вернется на пост главы «Автоваза»

Ведомости

Николя Мор с 1 июня вернется на должность гендиректора российского автопроизводителя «Автоваз». Такое решение принял совет директоров компании, сообщили в пресс-службе.

Мор был президентом и генеральным директором «Автоваза» в 2016-2018 годах.

«Совет директоров “Автоваза” утвердил решение о назначении Николя Мора на пост президента компании с 1 июня 2021 года, когда истечет срок полномочий в этой должности Ива Каракатзаниса», — говорится в сообщении. При этом Мор сохранит за собой позицию гендиректора по операциям группы Renault в России и СНГ, которую он займет с мая этого года.

Каракатзанис проработал в должности главы «Автоваза» три года — с июня 2018 г. Его новое место работы не сообщается.

Николя Мор начинал карьеру в The Boston Consulting Group и производителе автокомплектующих Valeo. Затем работал в автопоставщиках Bertrand Faure (1993–1996 гг.) и Faurecia (1996–2000 гг.). В октябре 2000 г. стал директором по закупкам комплектующих и аксессуаров Renault и сменил ряд руководящих должностей в компании. В январе 2014 г. он стал управляющим директором Renault в Румынии и руководителем румынской марки Dacia, также принадлежащей Renault. В 2016 г. Мор стал главой «АвтоВАЗа».

Под руководством Мора «АвтоВАЗ» увеличил продажи и долю рынка и впервые с 2012 г. показал прибыль. В 2018 г. Мор ушел на повышение – стал старшим вице-президентом Renault и руководителем региона Евразия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных