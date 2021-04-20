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ВЭБ, Сбербанк и «Открытие» профинансируют строительство завода на 140 млрд рублей

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ, Сбербанк и «Открытие» профинансируют строительство электрометаллургического комплекса «Эколант» в городе Выксе Нижегородской области. Соответствующее соглашение стороны подписали 20 апреля. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Проект реализует компания «Эколант», которая принадлежит структуре владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых. 

Общая стоимость проекта составит 140 млрд руб., отмечается в сообщении. Сбербанк, ВЭБ и «Открытие» предоставят финансирование по 20 млрд руб. 

Два других финансовых партнера предоставят еще по 40 млрд руб. Более 40 млрд руб. составляют собственные средства инициатора проекта, следует из сообщения.  

«Эколант» — металлургический комплекс полного цикла, сталь на нем будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления, что позволит в три раза снизить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с традиционной технологией выпуска стали. Это первый в Европе проект крупного сталелитейного комплекса полного цикла по экологичным технологиям, отмечается в сообщении. 

Мощность производства составит 1,8 млн тонн стали в год. Пуск завода в эксплуатацию запланирован на 2025 г.

ОМК выпускает трубы различного назначения, а также железнодорожные колеса, листовой прокат и проч. В составе ОМК шесть предприятий металлургической отрасли и сеть вагоноремонтных депо.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных