ВЭБ, Сбербанк и «Открытие» профинансируют строительство завода на 140 млрд рублей
Проект реализует компания «Эколант», которая принадлежит структуре владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых.
Два других финансовых партнера предоставят еще по 40 млрд руб. Более 40 млрд руб. составляют собственные средства инициатора проекта, следует из сообщения.
«Эколант» — металлургический комплекс полного цикла, сталь на нем будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления, что позволит в три раза снизить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с традиционной технологией выпуска стали. Это первый в Европе проект крупного сталелитейного комплекса полного цикла по экологичным технологиям, отмечается в сообщении.
Мощность производства составит 1,8 млн тонн стали в год. Пуск завода в эксплуатацию запланирован на 2025 г.