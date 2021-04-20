ВЭБ, Сбербанк и «Открытие» профинансируют строительство завода на 140 млрд рублей

«Эколант» — металлургический комплекс полного цикла, сталь на нем будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления, что позволит в три раза снизить выбросы парниковых газов в атмосферу по сравнению с традиционной технологией выпуска стали. Это первый в Европе проект крупного сталелитейного комплекса полного цикла по экологичным технологиям, отмечается в сообщении.