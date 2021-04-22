Греф прокомментировал данные о возможном «разводе» «Сбера» и Mail.ru Group
«Сбер» и Mail.ru Group (MRG) находят решения возникающих проблем, заявил в интервью РБК президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, у «Сбера» с MRG намного меньше конкурирующих направлений, чем с «Яндексом», при этом проблемы все же возникают, так как «соприкасаются две экосистемы».
«С Mail.ru Group у нас значительно меньше конкурирующих направлений. У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки — соприкасаются две экосистемы. Я далек от того, чтобы кого-то в этом обвинять: и в «Яндексе», и в Mail.ru прекрасная команда, мы делаем вместе целый ряд проектов. Но есть вот такая объективная картина», — сказал он.
Развод с «Яндексом» Греф назвал «абсолютно объективным эпизодом». «Мы, когда входили в партнерство, до конца этого не осознавали. «Яндекс» строит свою экосистему — мы строим свою, и мы начинаем конкурировать практически по всем фронтам. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения», — сообщил глава Сбербанка.
В ноябре 2020 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов с MRG в рамках созданного СП. У компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия, которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит MRG. Источники издания говорили, что MRG настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь, «Сбер» не согласен с данной позицией.
«Сбер», купивший 36% в совладельце Mail.ru Group «МФ Технологии» (дают право на 20,6% голосов), недоволен отсутствием реального влияния на дела группы из-за ее сложной управленческой структуры. О наличии разногласий между партнерами говорили и источники «Ведомостей», близкие к обеим компаниям, однако официального обсуждения на тот момент не велось. После ноябрьской публикации FT представитель MRG говорил «Ведомостям», что компания вместе со «Сбером» выстраивает «две самостоятельные экосистемы», поэтому они могут «конкурировать в некоторых нишах, что нисколько не противоречит совместному паритетному развитию активов вокруг фудтеха и транспорта».
Уже 30 марта представитель MRG сообщил «Ведомостям», что компания не собирается выходить из СП со «Сбером». Так он прокомментировал новость FT о том, что компании обратились в Кремль за неформальным разрешением разделить активы совместного предприятия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли, что компании обратились в Кремль и какое решение было принято, ответил: «Это — не дело Кремля. Это бизнес-отношения двух компаний».
В 2020 г. СП Сбербанка и MRG получила убыток в 27,8 млрд руб., следует из консолидированной отчетности по МСФО Сбербанка за 2020 г. Выручка СП за указанный период составила 18,2 млрд руб., сказано в отчете. 2020 г. был первым полноценным годом работы СП, сделка по его созданию была закрыта в декабре 2019 г. У Сбербанка и MRG равные доли в СП по 45%, еще 10% пойдут на вознаграждение сотрудникам. Как отмечается в отчете банка, «Сбер» уже вложил в СП 39,7 млрд руб., в 2021 г. планирует вложить еще 10,1 млрд руб. Всего партнеры запланировали вложить в общий бизнес до 64,6 млрд руб.