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Экс-руководители банка задержаны по подозрению в хищении 1 млрд рублей

Ведомости

Бывший председатель правления коммерческого банка и его заместитель задержаны в Москве по подозрению в хищении более 1 млрд руб. кредитной организации, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) России.

Название банка и имена подозреваемых не раскрываются. По предварительным данным, руководители кредитной организации выводили средства ее клиентов через выдачу необеспеченных ссуд подконтрольным физическим лицам в период с сентября 2018 г. по январь 2020 г.

«В результате этих действий на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание за это достигает 10 лет лишения свободы.

Уточняется, что полицейские провели свыше 20 обысков на территории Московского региона, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Кроме того, принимаются обеспечительные меры по возмещению ущерба пострадавшим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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