Экс-руководители банка задержаны по подозрению в хищении 1 млрд рублей
Бывший председатель правления коммерческого банка и его заместитель задержаны в Москве по подозрению в хищении более 1 млрд руб. кредитной организации, сообщило Министерство внутренних дел (МВД) России.
Название банка и имена подозреваемых не раскрываются. По предварительным данным, руководители кредитной организации выводили средства ее клиентов через выдачу необеспеченных ссуд подконтрольным физическим лицам в период с сентября 2018 г. по январь 2020 г.
«В результате этих действий на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд на общую сумму более миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание за это достигает 10 лет лишения свободы.
Уточняется, что полицейские провели свыше 20 обысков на территории Московского региона, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Кроме того, принимаются обеспечительные меры по возмещению ущерба пострадавшим.