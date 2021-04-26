Telegram добавил возможность совершать платежи во всех чатах
В мессенджере Telegram появилась возможность совершать платежи во всех чатах, следует из публикации на сайте мессенджера.
«Платежные боты существуют в Telegram с 2017 г. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы», — говорится в сообщении.
Помимо перевода платежей покупатель также имеет возможность оставить чаевые. Для оплаты можно использовать любое приложение, в том числе и версию Telegram для компьютеров.
«Платформа для платежей открытая и бесплатная — Telegram не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки — продавцу, чтобы он мог отправить товар», — отмечается в публикации.
Кроме этого, подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram.