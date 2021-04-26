Telegram добавил возможность совершать платежи во всех чатах

«Платежные боты существуют в Telegram с 2017 г. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы», — говорится в сообщении.