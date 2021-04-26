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«Росгеология» в 2020 году вышла на прибыль после убытков годом ранее

Ведомости

Госхолдинг «Росгеология» в 2020 г. получил чистую прибыль по МСФО в 508 млн руб. против убытка в 4,1 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

«Позитивное влияние на финансовый результат оказали активная работа на международном рынке, расширение доли коммерческих контрактов на твердые полезные ископаемые (ТПИ), развитие юниорского бизнеса и партнерских проектов, оптимизация управленческих расходов», — отметил генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков.

Холдинг сохранил контрактую базу, вдвое сократил объем неисполненных обязательств по государственным контрактам по сравнению с 2019 г.

В то же время выручка «Росгеологии» за год составила 24,869 млрд руб., что на 8,2% ниже показателя 2019 г. Компания объясняет это корректировкой геологоразведочных программ ряда крупных заказчиков нефтегазового сектора, а также переносом на 2021 г. начала работ по ряду объектов бизнес-кластеров «Бурение» и «Шельф», выполненных в 2020 г.

В ходе брифинга 5 апреля Горьков отмечал, что убыток 2019 г. был связан с тем, что предыдущая команда не создавала резервы, например, по убыточным контрактам и по судебным делам. «Нам часть судебных кейсов удалось положительно реализовать, часть убыточных контрактов — трансформировать», — отмечал он.

При этом холдинг увеличил чистый долг: на конец 2020 г. показатель составил 8,305 млрд руб., что на 35,6% выше показателя на конец 2019 г. Компания уточняет, что в отчетном периоде холдинг провел реструктуризацию кредитного портфеля, в результате чего выросла доля долгосрочного долга. Вместе с этим существенно снизилась стоимость внешнего заемного финансирования. Как отмечает компания, средневзвешенная ставка по кредитному портфелю снизилась с 8,4 до 6,6% годовых.

В рамках реструктуризации кредитного портфеля были досрочно погашены годовые кредитные транши, а новые кредитные договора заключены со сроком погашения от 2 до 3 лет, пояснил «Ведомостям» представитель компании.

По его словам, это обусловлено производственным циклом холдинга и графиком поступления выручки по государственным и коммерческим контрактам. «При этом существенно изменилась структура кредитного портфеля: основными кредиторами стали частные банки, которые предоставили «Росгео» долгосрочные кредиты на более выгодных условиях, за счет чего была существенно снижена стоимость привлечения заемного финансирования», — заключил он.

Государству в лице Росимущества принадлежит 100% «Росгеологии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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