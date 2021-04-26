«Росгеология» в 2020 году вышла на прибыль после убытков годом ранее
Госхолдинг «Росгеология» в 2020 г. получил чистую прибыль по МСФО в 508 млн руб. против убытка в 4,1 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.
«Позитивное влияние на финансовый результат оказали активная работа на международном рынке, расширение доли коммерческих контрактов на твердые полезные ископаемые (ТПИ), развитие юниорского бизнеса и партнерских проектов, оптимизация управленческих расходов», — отметил генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков.
Холдинг сохранил контрактую базу, вдвое сократил объем неисполненных обязательств по государственным контрактам по сравнению с 2019 г.
В то же время выручка «Росгеологии» за год составила 24,869 млрд руб., что на 8,2% ниже показателя 2019 г. Компания объясняет это корректировкой геологоразведочных программ ряда крупных заказчиков нефтегазового сектора, а также переносом на 2021 г. начала работ по ряду объектов бизнес-кластеров «Бурение» и «Шельф», выполненных в 2020 г.
В ходе брифинга 5 апреля Горьков отмечал, что убыток 2019 г. был связан с тем, что предыдущая команда не создавала резервы, например, по убыточным контрактам и по судебным делам. «Нам часть судебных кейсов удалось положительно реализовать, часть убыточных контрактов — трансформировать», — отмечал он.
При этом холдинг увеличил чистый долг: на конец 2020 г. показатель составил 8,305 млрд руб., что на 35,6% выше показателя на конец 2019 г. Компания уточняет, что в отчетном периоде холдинг провел реструктуризацию кредитного портфеля, в результате чего выросла доля долгосрочного долга. Вместе с этим существенно снизилась стоимость внешнего заемного финансирования. Как отмечает компания, средневзвешенная ставка по кредитному портфелю снизилась с 8,4 до 6,6% годовых.
В рамках реструктуризации кредитного портфеля были досрочно погашены годовые кредитные транши, а новые кредитные договора заключены со сроком погашения от 2 до 3 лет, пояснил «Ведомостям» представитель компании.
По его словам, это обусловлено производственным циклом холдинга и графиком поступления выручки по государственным и коммерческим контрактам. «При этом существенно изменилась структура кредитного портфеля: основными кредиторами стали частные банки, которые предоставили «Росгео» долгосрочные кредиты на более выгодных условиях, за счет чего была существенно снижена стоимость привлечения заемного финансирования», — заключил он.
Государству в лице Росимущества принадлежит 100% «Росгеологии».