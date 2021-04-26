«Росгеология» в 2020 году вышла на прибыль после убытков годом ранее

В то же время выручка «Росгеологии» за год составила 24,869 млрд руб., что на 8,2% ниже показателя 2019 г. Компания объясняет это корректировкой геологоразведочных программ ряда крупных заказчиков нефтегазового сектора, а также переносом на 2021 г. начала работ по ряду объектов бизнес-кластеров «Бурение» и «Шельф», выполненных в 2020 г.