Кипр выдал России экс-главу обанкротившегося Экопромбанка

Экопромбанк был создан в Перми в 1992 г. В августе 2014 г. Банк России отозвал у него лицензию в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность, и неспособностью удовлетворить требования кредиторов. В октябре того же года Экопромбанк был признан банкротом. Проведенная проверка выявила дыру в его капитале более чем на 1 млрд руб.