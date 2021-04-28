Кипр выдал России экс-главу обанкротившегося Экопромбанка
Кипр удовлетворил запрос России на выдачу бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева, обвиняемого в растрате средств кредитной организации на сумму свыше 240 млн руб., сообщил «Ведомостям» официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов. Банкира доставят в Москву в сопровождении спецконвоя.
«По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Андрея Туева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — заявил Иванов.
По данным следствия, возглавляя Экопромбанк, Туев с октября по ноябрь 2013 г. заключил необеспеченный кредитный договор с подставной организацией ООО «Рейс», чем нанес банку ущерб в 240 млн руб. Кроме того, экс-председатель правления банка вместе со своим заместителем, действуя в интересах ООО «Магнит-инвест», не выполнившего условия по возврату средств по кредитному договору на сумму 260 млн руб., вывел из состава обеспечения договора объекты недвижимости на сумму залога. В итоге компания не исполнила обязательства перед банком.
Как утверждают в Генпрокуратуре, действия Туева привели к банкротству Экопромбанка. Сам экс-глава кредитной организации был объявлен в международный розыск и был обнаружен на Кипре в августе 2016 г.
Экопромбанк был создан в Перми в 1992 г. В августе 2014 г. Банк России отозвал у него лицензию в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность, и неспособностью удовлетворить требования кредиторов. В октябре того же года Экопромбанк был признан банкротом. Проведенная проверка выявила дыру в его капитале более чем на 1 млрд руб.