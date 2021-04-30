«Яндекс.Такси» выходит на рынок Норвегии
В описании вакансии сказано, что в обязанности исполнительного менеджера войдет запуск бизнеса в Норвегии. Представитель компании подтвердил изданию, что «Яндекс.Такси» намерено выйти на новый зарубежный рынок.
«Нам интересен рынок Скандинавии, поэтому мы рассматриваем различные возможности для развития. Более того, у Yango уже есть опыт работы в Финляндии», — сказал изданию представитель.
Как следует из информации на сайте «Яндекса», сейчас «Яндекс.Такси» работает в 16 странах — Грузии, Казахстане, Украине, нескольких странах Евросоюза (Финляндии, Эстонии, Латвии), а также в Гане, Израиле и Кот-дʼИвуаре.