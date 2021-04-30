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«Яндекс.Такси» выходит на рынок Норвегии

Ведомости

«Яндекс.Такси» запланировало выход на рынок Норвегии. Компания опубликовала вакансию исполнительного менеджера международного подразделения «Яндекс.Такси» — Yango в Норвегии на сайте по поиску работы Facancу.  На этот факт обратил внимание РБК

В описании вакансии сказано, что в обязанности исполнительного менеджера войдет запуск бизнеса в Норвегии. Представитель компании подтвердил изданию, что «Яндекс.Такси» намерено выйти на новый зарубежный рынок. 

«Нам интересен рынок Скандинавии, поэтому мы рассматриваем различные возможности для развития. Более того, у Yango уже есть опыт работы в Финляндии», — сказал изданию представитель. 

Как следует из информации на сайте «Яндекса», сейчас «Яндекс.Такси» работает в 16 странах — Грузии, Казахстане, Украине, нескольких странах Евросоюза (Финляндии, Эстонии, Латвии), а также в Гане, Израиле и Кот-дʼИвуаре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных