СМИ узнали о строительстве яхты для Безоса за $500 млн

Безос является самым богатым человеком в мире по оценке Forbes. Его состояние журнал оценивает в $191,5 млрд. Как отмечает Bloomberg, новость о строительстве яхты для Безоса свидетельствует о «крайне секретной» индустрии, которая процветает как прямой результат пандемии и является воплощением расширяющейся пропасти между состояниями супербогатых и «всех остальных».