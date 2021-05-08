СМИ узнали о строительстве яхты для Безоса за $500 млн
Голландская верфь Oceano строит 127-ми метровую трехмачтовую парусную яхту для основателя Amazon Джефа Безоса, пишет Bloomberg. Стоимость судна оценивается в $500 млн.
Предполагаемая яхта Безоса станет самым большим парусником в линейке голландской верфи. Сейчас на первом месте яхта Black Pearl («Черная жемчужина»), которая предположительно была построена для частного инвестора из России Олега Бурлакова, сообщал Forbes.
Безос является самым богатым человеком в мире по оценке Forbes. Его состояние журнал оценивает в $191,5 млрд. Как отмечает Bloomberg, новость о строительстве яхты для Безоса свидетельствует о «крайне секретной» индустрии, которая процветает как прямой результат пандемии и является воплощением расширяющейся пропасти между состояниями супербогатых и «всех остальных».
Руководитель отдела исследований суперяхт лондонской компании VesselsValue Сэм Такер заявил агентству, что количество сделок по покупке новых яхт за последние кварталы «стало рекордным», а рынок секонд-хенда еще не видел такого роста.