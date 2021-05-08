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СМИ узнали о строительстве яхты для Безоса за $500 млн

Ведомости

Голландская верфь Oceano строит 127-ми метровую трехмачтовую парусную яхту для основателя Amazon Джефа Безоса, пишет Bloomberg. Стоимость судна оценивается в $500 млн.

Предполагаемая яхта Безоса станет самым большим парусником в линейке голландской верфи. Сейчас на первом месте яхта Black Pearl («Черная жемчужина»), которая предположительно была построена для частного инвестора из России Олега Бурлакова, сообщал Forbes.

Безос является самым богатым человеком в мире по оценке Forbes. Его состояние журнал оценивает в $191,5 млрд. Как отмечает Bloomberg, новость о строительстве яхты для Безоса свидетельствует о «крайне секретной» индустрии, которая процветает как прямой результат пандемии и является воплощением расширяющейся пропасти между состояниями супербогатых и «всех остальных».

Руководитель отдела исследований суперяхт лондонской компании VesselsValue Сэм Такер заявил агентству, что количество сделок по покупке новых яхт за последние кварталы «стало рекордным», а рынок секонд-хенда еще не видел такого роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных