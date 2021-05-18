Минэнерго Украины попросило запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии
Министр энергетики Украины Герман Галущенко направил обращение в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) с просьбой ограничить импорт электрической энергии из России и Белоруссии, так как они не являются членами Энергетического сообщества.
«Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. — прим. ред.), и потенциально угрожает энергетической безопасности», — цитирует письмо Галущенко пресс-служба министерства.
В ведомстве указали, что для присоединения к ENTSO-E Украина должна обеспечить достаточно собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию. Это является ключевым требованием к государству. Импорт же из России и Белоруссии ухудшает финансово-экономическое положение украинских производителей и негативно сказывается на качестве выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонта генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей, заявил Галущенко.
15 мая этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым до конца 2021 г. НКРЭКУ имеет право ограничить импорт электроэнергии в Украину из стран, не входящих в Энергетическое сообщество. При этом Киев намерен синхронизировать энергосистемы Украины с сетью ENTSO-E. Предполагается, что это создаст технические предпосылки для полноценной интеграции рынка электрической энергии Украины в общеевропейский энергорынок, а также позволит усилить энергетическую независимость страны и снизить риски безопасности поставки электроэнергии потребителям.
По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», в 2020 г. Украина импортировала из России 53,4 млн кВт ч, а из Белоруссии — 152,3 млн кВт ч, что на 2,3% и 6,7% соответственно превышает показатели 2019 г. В первом квартале текущего года в сравнении с сопоставимым периодом предыдущего Украина нарастила объем импорта из России почти вдвое — до 100,6 млн кВт ч, а из Белоруссии в 3,4 раза — до 503,5 млн кВт ч.