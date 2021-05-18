Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Минэнерго Украины попросило запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Ведомости

Министр энергетики Украины Герман Галущенко направил обращение в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) с просьбой ограничить импорт электрической энергии из России и Белоруссии, так как они не являются членами Энергетического сообщества. 

«Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. — прим. ред.), и потенциально угрожает энергетической безопасности», — цитирует письмо Галущенко пресс-служба министерства.

В ведомстве указали, что для присоединения к ENTSO-E Украина должна обеспечить достаточно собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию. Это является ключевым требованием к государству. Импорт же из России и Белоруссии ухудшает финансово-экономическое положение украинских производителей и негативно сказывается на качестве выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонта генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей, заявил Галущенко. 

15 мая этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в соответствии с которым до конца 2021 г. НКРЭКУ имеет право ограничить импорт электроэнергии в Украину из стран, не входящих в Энергетическое сообщество. При этом Киев намерен синхронизировать энергосистемы Украины с сетью ENTSO-E. Предполагается, что это создаст технические предпосылки для полноценной интеграции рынка электрической энергии Украины в общеевропейский энергорынок, а также позволит усилить энергетическую независимость страны и снизить риски безопасности поставки электроэнергии потребителям.

По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», в 2020 г. Украина импортировала из России 53,4 млн кВт ч, а из Белоруссии — 152,3 млн кВт ч, что на 2,3% и 6,7% соответственно превышает показатели 2019 г. В первом квартале текущего года в сравнении с сопоставимым периодом предыдущего Украина нарастила объем импорта из России почти вдвое — до 100,6 млн кВт ч, а из Белоруссии в 3,4 раза — до 503,5 млн кВт ч. 

Ранее по теме: На Украине Россию обвинили в попытке разрушить энергосистему страны

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных