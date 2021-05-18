Минэнерго Украины попросило запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», в 2020 г. Украина импортировала из России 53,4 млн кВт ч, а из Белоруссии — 152,3 млн кВт ч, что на 2,3% и 6,7% соответственно превышает показатели 2019 г. В первом квартале текущего года в сравнении с сопоставимым периодом предыдущего Украина нарастила объем импорта из России почти вдвое — до 100,6 млн кВт ч, а из Белоруссии в 3,4 раза — до 503,5 млн кВт ч.