На Украине Россию обвинили в попытке разрушить энергосистему страны

В начале февраля Украина возобновила импорт российской энергетики. Сначала Украина получала ее на коммерческих условиях, но позднее Киев запросил у России дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны. 15 февраля председатель правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не будет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца текущего отопительного сезона.