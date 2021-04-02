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На Украине Россию обвинили в попытке разрушить энергосистему страны

Ведомости

Россия продает электричество Украине в два раза дешевле, чем своему населению, чтобы разрушить энергосистему Украины, заявил народный депутат Верховной Рады Михаил Волынец в эфире телеканала «Рада».

«То есть это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить, уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки и остановки блоки тепловых электростанций», — заявил Волынец (цитата по изданию Politeka).

Издание напомнило, что 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничить импорт электричества из России и Белоруссии и дал соответствующее поручение правительству. Министерство энергетики Украины обещало прекратить импорт.

В начале февраля Украина возобновила импорт российской энергетики. Сначала Украина получала ее на коммерческих условиях, но позднее Киев запросил у России дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны. 15 февраля председатель правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не будет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца текущего отопительного сезона.

Ранее по теме: На Украине объяснили импорт российской электроэнергии угрозой отключений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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