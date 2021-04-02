На Украине Россию обвинили в попытке разрушить энергосистему страны
Россия продает электричество Украине в два раза дешевле, чем своему населению, чтобы разрушить энергосистему Украины, заявил народный депутат Верховной Рады Михаил Волынец в эфире телеканала «Рада».
«То есть это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить, уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки и остановки блоки тепловых электростанций», — заявил Волынец (цитата по изданию Politeka).
Издание напомнило, что 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничить импорт электричества из России и Белоруссии и дал соответствующее поручение правительству. Министерство энергетики Украины обещало прекратить импорт.
В начале февраля Украина возобновила импорт российской энергетики. Сначала Украина получала ее на коммерческих условиях, но позднее Киев запросил у России дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны. 15 февраля председатель правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не будет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца текущего отопительного сезона.