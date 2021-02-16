На Украине объяснили импорт российской электроэнергии угрозой отключений

«Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской», — сообщил Витренко на форуме «Украина.30». По его словам, Украина «критически зависит от РФ и Белоруссии в этом вопросе». Причиной возобновления импорта электроэнергии из этих стран являются холода и дефицит, подчеркнул он.