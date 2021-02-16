На Украине объяснили импорт российской электроэнергии угрозой отключений
Украина была вынуждена закупать электроэнергию в России и Белоруссии из-за угрозы веерных отключений электричества, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.
«Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской», — сообщил Витренко на форуме «Украина.30». По его словам, Украина «критически зависит от РФ и Белоруссии в этом вопросе». Причиной возобновления импорта электроэнергии из этих стран являются холода и дефицит, подчеркнул он.
«Были холода, был дефицит электроэнергии при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», — добавил он.
Импорт электроэнергии из России Киев возобновил 1 февраля. Сначала Украина получала ее на коммерческих условиях, но позднее Киев запросил у России дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны. 15 февраля председатель правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не будет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца текущего отопительного сезона.