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На Украине объяснили импорт российской электроэнергии угрозой отключений

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Украина была вынуждена закупать электроэнергию в России и Белоруссии из-за угрозы веерных отключений электричества, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

«Мы против того, чтобы закупать электроэнергию из Белоруссии и России, но для этого необходимо отсоединиться от энергосистемы РФ и Белоруссии и присоединиться к европейской», — сообщил Витренко на форуме «Украина.30». По его словам, Украина «критически зависит от РФ и Белоруссии в этом вопросе». Причиной возобновления импорта электроэнергии из этих стран являются холода и дефицит, подчеркнул он.

«Были холода, был дефицит электроэнергии при том, что все наши атомные, газовые блоки работали на полную мощность. Была аварийная помощь и импорт из Белоруссии, даже несколько дней из РФ. Была угроза веерных отключений», — добавил он.

Импорт электроэнергии из России Киев возобновил 1 февраля. Сначала Украина получала ее на коммерческих условиях, но позднее Киев запросил у России дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны. 15 февраля председатель правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не будет отказываться от импорта российской электроэнергии до конца текущего отопительного сезона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных