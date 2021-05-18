ФАС сообщила об отсутствии ходатайства «Магнита» о покупке сети «Дикси»
«Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало. Все ходатайства антимонопольный орган рассматривает в установленный законом срок. Сроки регламентируются ст. 33 Федерального закона 135-ФЗ "О защите конкуренции" и составляют 1 месяц с правом продления на 2 месяца», — сказали в ФАС.
О покупке «Магнитом» магазинов «Дикси» стало известно 18 мая. Кроме 2 612 магазинов непосредственно под брендом «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт», «Магнит» также договорился о приобретении пяти распределительных центров «Дикси» общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.
Цена сделки, как сообщили в пресс-службе «Магнита», основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб.