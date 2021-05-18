ФАС сообщила об отсутствии ходатайства «Магнита» о покупке сети «Дикси»

«Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало. Все ходатайства антимонопольный орган рассматривает в установленный законом срок. Сроки регламентируются ст. 33 Федерального закона 135-ФЗ "О защите конкуренции" и составляют 1 месяц с правом продления на 2 месяца», — сказали в ФАС.