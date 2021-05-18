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ФАС сообщила об отсутствии ходатайства «Магнита» о покупке сети «Дикси»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба пока не получала ходатайство «Магнита» о покупке сети магазинов «Дикси», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данное ходатайство в антимонопольное ведомство не поступало. Все ходатайства антимонопольный орган рассматривает в установленный законом срок. Сроки регламентируются ст. 33 Федерального закона 135-ФЗ "О защите конкуренции" и составляют 1 месяц с правом продления на 2 месяца», — сказали в ФАС.

О покупке «Магнитом» магазинов «Дикси» стало известно 18 мая. Кроме 2 612 магазинов непосредственно под брендом «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт», «Магнит» также договорился о приобретении пяти распределительных центров «Дикси» общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Цена сделки, как сообщили в пресс-службе «Магнита», основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб.

Ранее по теме: «Магнит» договорился о покупке «Дикси»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных