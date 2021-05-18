«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

DIXY Holding Limited — холдинговая компания группы «Дикси», управляющая одноименной сетью магазинов с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 г. и суперсторами «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд руб. за тот же период. Она входит в «Меркурий ритейл групп». Последний появился в 2019 году, в результате слияния активов бенефициаров «Дикси» и управляющей «Бристолями» компании «Альбион 2002» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева с челябинской сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова.