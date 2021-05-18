«Магнит» договорился о покупке «Дикси»Ритейлер приобретает более 2,6 тыс. магазинов группы. Сумма сделки может составить 92,4 млрд рублей
«Магнит приобретет бизнес "Дикси" с 2 651 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб.», — говорится в сообщении. В «Магните" отметили, что последняя сумма «подлежит определенным корректировкам», которые будут зависеть от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.
Договор одобрен Советом директоров «Магнита», однако закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России и выполнения ряда других условий. «Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 г., с учетом возможного продления срока до 30 сентября 2021 г.», — добавили в «Магните».
Источник, знакомый с ходом сделки, пояснил «Ведомостям», что причиной продажи стало желание акционеров «Меркурий ритейл групп» «сосредоточиться на развитии сетей «Красное и Белое» и «Бристоль».
В 2019 г. была закрыта сделка по объединению компаний «Дикси», «Альбион 2002» (управляет сетью алкомаркетов «Бристоль») и «Красное и Белое». Позже компания была переименована в «Меркурий Ритейл Груп Лимитед», она зарегистрирована на Кипре, 51% ее акций принадлежит бизнесменам Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Основатель сети «Красное и Белое» Сергею Студенникову.
После сообщения о сделке акции «Магнита» поднялись на 3,32 %, до 5 320,50 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи на 10.40 мск.
«Магнит» является вторым по выручке (1,51 трлн руб.) ритейлером в России. Его основной конкурент — X5 Retail Group, лидер по этому показателю (1,73 трлн руб. соответственно).
DIXY Holding Limited — холдинговая компания группы «Дикси», управляющая одноименной сетью магазинов с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 г. и суперсторами «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд руб. за тот же период. Она входит в «Меркурий ритейл групп». Последний появился в 2019 году, в результате слияния активов бенефициаров «Дикси» и управляющей «Бристолями» компании «Альбион 2002» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева с челябинской сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова.