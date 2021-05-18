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«Магнит» договорился о покупке «Дикси»

Ритейлер приобретает более 2,6 тыс. магазинов группы. Сумма сделки может составить 92,4 млрд рублей
Илья Лакстыгал Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

«Магнит», входящий в тройку крупнейших российских ритейлеров по выручке, покупает более 2,6 тыс. магазинов группы «Дикси» за 92,4 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

«Магнит приобретет бизнес "Дикси" с 2 651 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб.», — говорится в сообщении. В «Магните" отметили, что последняя сумма «подлежит определенным корректировкам», которые будут зависеть от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки.

Кроме 2 612 магазинов непосредственно под брендом «Дикси» и 39 суперсторов «Мегамарт», «Магнит» также договорился о приобретении пяти распределительных центров «Дикси", общей площадью 189 тыс. кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Договор одобрен Советом директоров «Магнита», однако закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой России и выполнения ряда других условий. «Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 г., с учетом возможного продления срока до 30 сентября 2021 г.», — добавили в «Магните».

Источник, знакомый с ходом сделки, пояснил «Ведомостям», что причиной продажи стало желание акционеров «Меркурий ритейл групп» «сосредоточиться на развитии сетей «Красное и Белое» и «Бристоль».

В 2019 г. была закрыта сделка по объединению компаний «Дикси», «Альбион 2002» (управляет сетью алкомаркетов «Бристоль») и «Красное и Белое». Позже компания была переименована в «Меркурий Ритейл Груп Лимитед», она зарегистрирована на Кипре, 51% ее акций принадлежит бизнесменам Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Основатель сети «Красное и Белое» Сергею Студенникову.

После сообщения о сделке акции «Магнита» поднялись на 3,32 %, до 5 320,50 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи на 10.40 мск.

«Магнит» является вторым по выручке (1,51 трлн руб.) ритейлером в России. Его основной конкурент — X5 Retail Group, лидер по этому показателю (1,73 трлн руб. соответственно).

DIXY Holding Limited — холдинговая компания группы «Дикси», управляющая одноименной сетью магазинов с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 г. и суперсторами «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд руб. за тот же период. Она входит в «Меркурий ритейл групп». Последний появился в 2019 году, в результате слияния активов бенефициаров «Дикси» и управляющей «Бристолями» компании «Альбион 2002» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева с челябинской сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных