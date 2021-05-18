Lamborghini объявила о планах сделать гибридными все свои автомобили
Lamborghini объявила о переходе на производство гибридных и электрических автомобилей.
К концу 2024 г. все автомобили, которые выпускает компания, должны стать гибридными. За четыре года для перехода на гибридные модели компания планирует выделить €1,5 млрд ($1,8 млрд). Основная цель такого перехода — сокращение выбросов CO2 на 50% к началу 2025 г.
«План электрификации Lamborghini — это новый курс, необходимый в контексте радикально меняющегося мира. Мы хотим внести свой вклад, продолжая снижать воздействие на окружающую среду с помощью конкретных проектов», — приводятся в сообщении слова главы компании Стефана Винкельманна.
Первый серийный электромобиль в Lamborghini планируют представить до 2030 г. Электрические и гибридные модели получат новые технические решения и легкие материалы, которые должны компенсировать увеличение массы из-за электромоторов и аккумуляторов.
В 2019 г. Lamborghini представила свой первый серийный гибрид — cуперкар Sian FKP 37, который выпущен тиражом в 63 экземпляра.