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Lamborghini объявила о планах сделать гибридными все свои автомобили

Ведомости

Lamborghini объявила о переходе на производство гибридных и электрических автомобилей. 

К концу 2024 г. все автомобили, которые выпускает компания, должны стать гибридными. За четыре года для перехода на гибридные модели компания планирует выделить €1,5 млрд ($1,8 млрд). Основная цель такого перехода — сокращение выбросов CO2 на 50% к началу 2025 г.

«План электрификации Lamborghini — это новый курс, необходимый в контексте радикально меняющегося мира. Мы хотим внести свой вклад, продолжая снижать воздействие на окружающую среду с помощью конкретных проектов», — приводятся в сообщении слова главы компании Стефана Винкельманна.

Первый серийный электромобиль в Lamborghini планируют представить до 2030 г. Электрические и гибридные модели получат новые технические решения и легкие материалы, которые должны компенсировать увеличение массы из-за электромоторов и аккумуляторов.

В 2019 г. Lamborghini представила свой первый серийный гибрид — cуперкар Sian FKP 37, который выпущен тиражом в 63 экземпляра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных