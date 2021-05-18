Lamborghini объявила о планах сделать гибридными все свои автомобили

К концу 2024 г. все автомобили, которые выпускает компания, должны стать гибридными. За четыре года для перехода на гибридные модели компания планирует выделить €1,5 млрд ($1,8 млрд). Основная цель такого перехода — сокращение выбросов CO2 на 50% к началу 2025 г.