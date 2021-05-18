В «Газпроме» допустили рост спроса на водород в металлургической отрасли

«Что касается спроса. На сегодняшний день есть ориентировочные цифры и показатели, какое может быть возможное потребление водорода. Более менее понятно, или по крайней мере понятно, о чем говорят – это металлурги, которые сегодня заинтересованы в водороде. Они уходят от угля в своих технологических процессах и могут говорить о каких-то запросах. Но глобальный рынок водорода еще не сформирован, поэтому говорить о каких-то объемах потребления, которые мы понимаем и видим, что они однозначно зафиксированы, я бы все-таки не стал», — сказал он.