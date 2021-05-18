В «Газпроме» допустили рост спроса на водород в металлургической отрасли
Металлургическая отрасль может быть заинтересована в замещении угля водородом в своих технологических процессах в будущем, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Олег Аксютин в ходе пресс-конференции.
«Что касается спроса. На сегодняшний день есть ориентировочные цифры и показатели, какое может быть возможное потребление водорода. Более менее понятно, или по крайней мере понятно, о чем говорят – это металлурги, которые сегодня заинтересованы в водороде. Они уходят от угля в своих технологических процессах и могут говорить о каких-то запросах. Но глобальный рынок водорода еще не сформирован, поэтому говорить о каких-то объемах потребления, которые мы понимаем и видим, что они однозначно зафиксированы, я бы все-таки не стал», — сказал он.
Аксютин подчеркнул, что вопросы, связанные с производством водорода – наукоемкие и требуют проработанного научного подхода и обоснования. По его словам, еще необходимо изучить воздействие водорода на металл труб при транспортировке. Также стоит проработать вопросы, связанные с нормативной базой.
Аксютин уточнил, что в инвестиционной программе «Газпрома» на данный момент не заложены траты на создание водородных мощностей. Пока эти работы ведутся на уровне НИОКР, есть несколько направлений в сотрудничестве с университетами и ОДК, а также пилотные проекты в Самаре и Уфе, заметил он.
Он добавил, что при производстве водорода классическим способом (паровой риформинг с захоронением СО2) его стоимость получается одной из самых дешевых, затем следует производство с помощью пиролиза, а самая высокая цена приходится на зеленый водород, который получается из возобновляемых источников энергии. Именно этот водород считается наиболее экологичным.
В презентации «Газпрома» к пресс-конференции отмечается, что затраты на производство водорода из метана составляют порядка $2 за килограмм водорода, а из воды – порядка $7 за кг.
В конце апреля в ходе дня инвестора газового холдинга глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» в настоящее время разрабатывает сценарии устойчивого развития компании до 2050 г. в условиях тренда низкоуглеродной экономики. При этом компания работает над производством водорода из метана без выбросов CO2.
Аксютин в ходе дня инвестора отмечал, что расширение использования водорода может стать дополнительным инструментом низкоуглеродного развития. Он напоминал, что в настоящее время сырьем для получения более 75% всего водорода в мире является природный газ.