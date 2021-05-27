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Ozon закрыл сделку по покупке «Оней Банка»

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Российский маркетплейс Ozon закрыл сделку по покупке 100% уставного капитала «Оней Банка» у Совкомбанка за 615 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании. Сделка была одобрена Центробанком 29 апреля, рассказали в Ozon.

«Стратегическим обоснованием сделки является предоставление Ozon необходимой банковской лицензии для структурирования продуктов финансовых услуг в соответствии с его собственными спецификациями. Компания считает, что это позволит Ozon расширить ассортимент и качество финансовых услуг, которые компания предлагает клиентам и продавцам на платформе Ozon», — отмечается в сообщении.

В начале апреля Ozon сообщил о достигнутой договоренности по покупке «Оней Банка» у Совкомбанка для развития собственного финтех-направления. В случае согласования сделки Банком России она поможет ритейлеру «быстрее развивать новые продукты для своего финтех-направления и расширить целевой рынок». В феврале Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит».

Ранее по теме: Ozon объявил о договоренности с Совкомбанком о покупке «Оней Банка»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных