Ozon закрыл сделку по покупке «Оней Банка»

«Стратегическим обоснованием сделки является предоставление Ozon необходимой банковской лицензии для структурирования продуктов финансовых услуг в соответствии с его собственными спецификациями. Компания считает, что это позволит Ozon расширить ассортимент и качество финансовых услуг, которые компания предлагает клиентам и продавцам на платформе Ozon», — отмечается в сообщении.