Ozon закрыл сделку по покупке «Оней Банка»
Российский маркетплейс Ozon закрыл сделку по покупке 100% уставного капитала «Оней Банка» у Совкомбанка за 615 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании. Сделка была одобрена Центробанком 29 апреля, рассказали в Ozon.
«Стратегическим обоснованием сделки является предоставление Ozon необходимой банковской лицензии для структурирования продуктов финансовых услуг в соответствии с его собственными спецификациями. Компания считает, что это позволит Ozon расширить ассортимент и качество финансовых услуг, которые компания предлагает клиентам и продавцам на платформе Ozon», — отмечается в сообщении.
В начале апреля Ozon сообщил о достигнутой договоренности по покупке «Оней Банка» у Совкомбанка для развития собственного финтех-направления. В случае согласования сделки Банком России она поможет ритейлеру «быстрее развивать новые продукты для своего финтех-направления и расширить целевой рынок». В феврале Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит».