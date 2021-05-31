Немецкий онлайн-ритейлер Mytoys уходит из России
Онлайн-ритейлер mytoys.ru, продающий товары для детей, объявил об уходе из России после 10 лет работы, говорится в сообщении на его сайте.
«Нам жаль прощаться, но Mytoys уходит из России», - говорится в сообщении. Там отмечается, что заказы, сделанные до 31 мая, будут доставлены покупателям, на данный момент совершить покупку на сайте нельзя.
Mytoys входит в немецкую Otto Group. Интернет-магазины Quelle и Otto, также принадлежащие группе, прекратили свою работу в России в 2018 г. В стране также работает бренд одежды, обуви и товаров для дома bonprix, который входит в Otto Group.
По данным аналитического агентства Data Insight, с июня 2018 г. по июнь 2019 г. mytoys был третьим по обороту игроком в России на онлайн-рынке детских товаров. Интернет-магазин уступал лишь «Детскому миру» и «Дочкам Сыночкам».
Операционной компанией mytoys в России является «МТ Клик», следует из данных «Спарк-Интерфакс». В 2020 г. выручка компании упала на 24,8%, до 1,8 млрд руб. после роста на 4,5% в 2019 г. Чистый убыток компании вырос в 44 раза — до 1,5 млрд руб. с 34,8 млн руб. в 2019 г.
Лидер рынка продаж детских товаров — ритейлер «Детский мир» в своем годовом отчете за 2020 г. указал, что объем продаж mytoys за 2019 г. с учетом НДС составил 3,4 млрд руб., что на 19% больше 2018 г. При этом темпы роста продаж mytoys значительно ниже, чем у ключевых игроков — маркетплейс Wildberries вырос за тот же год на 81%, онлайн-магазин detmir.ru на 65%, и Ozon — на 96%.