Немецкий онлайн-ритейлер Mytoys уходит из России

Лидер рынка продаж детских товаров — ритейлер «Детский мир» в своем годовом отчете за 2020 г. указал, что объем продаж mytoys за 2019 г. с учетом НДС составил 3,4 млрд руб., что на 19% больше 2018 г. При этом темпы роста продаж mytoys значительно ниже, чем у ключевых игроков — маркетплейс Wildberries вырос за тот же год на 81%, онлайн-магазин detmir.ru на 65%, и Ozon — на 96%.