Чистый убыток группы «Аэрофлот» вырос в I квартале на 11,8% — до 25 млрд рублей

Выручка за период снизилась на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,5 млрд рублей. Группа перевезла 7,4 млн человек, что на 34% меньше, чем в 2020 г. Среди них, 6,5 млн человек было перевезено на внутренних линиях. По сравнению с четвертым кварталом 2020 г. финансовые показатели группы улучшились: выручка выросла, чистый убыток снизился, а показатель EBITDA вышел в положительную зону и составил 7,7 млрд руб., в то время как по итогам четвертого квартала 2020 г. группа показала убыток до вычета процентов, налогов и амортизации.