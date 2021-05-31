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Чистый убыток группы «Аэрофлот» вырос в I квартале на 11,8% — до 25 млрд рублей

Ведомости

Чистый убыток группы «Аэрофлот» по итогам первого квартала 2021 г. по МСФО вырос на 11,8% в годовом выражении, до 25,143 млрд руб., говорится в отчетности компании.

Выручка за период снизилась на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,5 млрд рублей. Группа перевезла 7,4 млн человек, что на 34% меньше, чем в 2020 г. Среди них, 6,5 млн человек было перевезено на внутренних линиях. По сравнению с четвертым кварталом 2020 г. финансовые показатели группы улучшились: выручка выросла, чистый убыток снизился, а показатель EBITDA вышел в положительную зону и составил 7,7 млрд руб., в то время как по итогам четвертого квартала 2020 г. группа показала убыток до вычета процентов, налогов и амортизации.

«В первом квартале 2021 года пандемия продолжила оказывать серьезное влияние на авиацию: международное авиационное сообщение осуществлялось со значительными ограничениями, большая часть регулярной сети оставалась закрытой», — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректор компании по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

По состоянию на 31 марта запас ликвидности группы составил 78,2 млрд руб. «Группа сохранила значительную часть денежных средств, привлеченных в результате дополнительной эмиссии акций в октябре 2020 года… Вторым фактором, поддержавшим ликвидность, стало улучшение спроса на перевозки перед весенне-летним сезоном», — объяснили в компании.

Чистый долг «Аэрофлота» в I квартале вырос на 2,6% по сравнению с декабрем 2020 г., до 675, 4 млрд руб. После отчетной даты, в апреле и мае 2021 г. группа привлекла кредиты от «Сбербанка» на общую сумму 15 млрд руб. со сроком погашения до июля 2025 г., а также кредит в «Совкомбанке» на сумму 1 млрд руб. с датой погашения до ноября 2022 г., следует из отчета компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных