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Потанин ответил на слова Белоусова об изъятии 100 млрд рублей у металлургов

Ведомости

Президент и совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин заявил, что повышение экспортных пошлин на металлы и ставок по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) приведет к снижению конкурентоспособности российских компаний по отношению к иностранным.

«Например, повышение экспортных пошлин на подорожавшие металлы приведет лишь к тому, что наши компании станут более уязвимыми и менее конкурентоспособными по отношению к иностранным. И это в то время, когда российские компании за рубежом вообще не жалуют. Повышение НДПИ или любой другой налоговой нагрузки приведет к такому же результату — потере конкурентоспособности каждой отдельной компании, что отразится и на бюджете. Ослабление позиций конкретных предприятий, отрасли, приведет к ослаблению позиций страны», — сказал Потанин агентству «Интерфакс». 

Он добавил, что обсуждаемые сейчас варианты повышения экспортных пошлин, НДПИ или любые другие налоговые изъятия у металлургов являются «тупиковыми направлениями». 

31 мая первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в интервью РБК о том, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд руб. в части госкапвложений и гособоронзаказа. Белоусов отметил, что правительство найдет способ вернуть полученные металлургическими компаниями сверхдоходы в бюджет.

«Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.», — сказал Белоусов. По его словам, на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть эти деньги в бюджет в виде налога. Металлурги понимают необходимость возвращения сверхдоходов в бюджет, отметил Белоусов. «У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — сказал он.

Заявление Белоусова позже поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития «недорабатывают» в вопросе борьбы с ростом цен на металл в России, а производители продолжают «наживаться» на гражданах и государстве за счет роста цен на внутреннем рынке.

Потанин при этом заявил, что металлургические компании могли бы заключить прямые договоры по субсидируемым ценам с застройщиками, чтобы снизить давление на стоимость жилья. По его мнению, механизм адресной поддержки строительной отрасли позволил бы стабилизовать цены на жилье, отразившись на стоимости ипотеки для рядового потребителя, при этом не угрожал бы конкурентоспособности российской металлургии на мировой арене.

После высказываний Белоусова акции «Северстали» за день подешевели на 4,23%, до 1684 руб. за штуку. Бумаги «Норникеля» за день подешевели на 2,86%, до 26 358 руб. На этом фоне состояния совладельца «Северстали» Алексея Мордашова и Потанина снизились на $1,3 млрд, подсчитал Forbes. Мордашов за день потерял $701 млн, Потанин — $590 млн. 

Ранее по теме: Эксперты оценили план Белоусова по изъятию у металлургов 100 млрд руб.
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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