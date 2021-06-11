Китайский сервис такси Didi подал заявку на IPO в США

Didi планировал выход на биржу в конце 2021 г., но в силу благоприятной конъюнктуры в марте задумался о его переносе на II квартал, сообщали в марте источники Bloomberg. Привлеченные средства агрегатор планирует потратить на дальнейшую экспансию в Европу и инвестиции в разработку электрических и беспилотных автомобилей. Как пишет газета The Wall Street Journal, Didi, скорее всего, выйдет на биржу в июле. Один из собеседников газеты допустил, что оценка стоимости Didi на IPO может составить больше $70 млрд.