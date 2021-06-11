Китайский сервис такси Didi подал заявку на IPO в США
Компания-владелец китайского сервиса такси Didi — Didi Chuxing — подала заявку на первичное размещение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), следует из данных Комиссии.
Точная дата и место размещения пока не заявлены, но Didi рассматривает для IPO как Нью-Йоркскую фондовую биржу, так и NASDAQ. В проспекте указано, что в ходе IPO Didi предложит инвесторам обыкновенные акции класса А по $0,00002 за бумагу на общую сумму $100 млн.
Didi планировал выход на биржу в конце 2021 г., но в силу благоприятной конъюнктуры в марте задумался о его переносе на II квартал, сообщали в марте источники Bloomberg. Привлеченные средства агрегатор планирует потратить на дальнейшую экспансию в Европу и инвестиции в разработку электрических и беспилотных автомобилей. Как пишет газета The Wall Street Journal, Didi, скорее всего, выйдет на биржу в июле. Один из собеседников газеты допустил, что оценка стоимости Didi на IPO может составить больше $70 млрд.
Didi – крупнейший сервис онлайн-такси в Китае. Он позволяет вызывать и оплачивать такси, лимузины, пригородные автобусы. Сейчас Didi присутствует, кроме Китая, в 14 странах. В августе прошлого года сервис появился в России – сначала в Казани, а сейчас работает уже в 38 городах и до конца года планирует освоить до 100 городов.
Didi предлагает транспортные сервисы и услуги через приложение примерно для 600 млн пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. По данным компании в на конец 2020 г., количество поездок достигло 60 млн ежедневно. Работает в 14 странах за пределами Китая, в основном в Латинской Америке: в Аргентине, Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Доминиканской Республике, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Панаме, Перу, России и ЮАР. Количество поездок за пределами Китая в 2020 г. составило 1 млрд.