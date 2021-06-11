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Авиахолдинг «Сухой» подал иск к Сбербанку более чем на 290 млн рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы 10 июня зарегистрировал иск авиационного холдинга «Сухой» к Сбербанку на 290,8 млн руб., следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск пока не принят к рассмотрению. Основания для него не указаны. «Ведомости» направили запросы «Сухому» и Сбербанку.

Это не первый иск «Сухого» к Сбербанку. 16 октября прошлого года авиахолдинг через суд потребовал с кредитной организации почти 232 млн руб. В феврале этого года иск был удовлетворен частично. Подробности дела неизвестны, поскольку заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее «Сухой» и Сбербанк судились из-за сделок поставочного валютного опциона с барьерным условием, заключенных в 2013–2014 гг. Одним из условий соглашений было то, что при росте курса доллара выше уровня 40,25 руб. авиахолдинг обязывался продать кредитной организации валюту по курсу 28,30 руб. на общую сумму $248,4 млн. В обмен на это компании открывалась кредитная линия по сниженной процентной ставке. В итоге после подорожания доллара в 2016 г. «Сухой» должен был исполнить опцион, купив валюту по низкому курсу на 13,4 млрд руб. Договор позволял Сбербанку списать со счетов холдинга средства в пределах этой суммы до 2018 г. В итоге банк успел списать лишь 844 млн руб.

В сентябре 2016 г. прокуратура Москвы подала иск в интересах Росимущества, которое владело 91% основного акционера «Сухого» ОАК, с требованием признать сделку недействительной. В апреле 2019 г. требование было удовлетворено. Жалобы Сбербанка на эти решения были отклонены. 

Ранее по теме: Суд расторг сделку Сбербанка с компанией «Сухой» на 13,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных