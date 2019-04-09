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Суд расторг сделку Сбербанка с компанией «Сухой» на 13,5 млрд рублей

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск московской прокуратуры, требовавшей расторгнуть сделки поставочного валютного опциона, по которым АХК «Сухой» должна была выплатить Сбербанку 13,5 млрд руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел. «Иск удовлетворить полностью», – говорится в решении суда.

Решение по делу было оглашено на заседании 15 марта, но оно не было опубликовано, поскольку судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Прокуратура Москвы обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Сбербанку и АХК «Сухой» в сентябре 2016 г. Ведомство потребовало аннулировать сделки поставочного валютного опциона, заключенные в 2013–2014 гг. Согласно договоренностям холдинг должен был получить премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который действовал на дату получения рублевого займа. Сумма займов в рублях, которые относились к опционам, на конец декабря 2013 г. достигала 13,47 млрд руб.

В августе 2017 г. Сбербанк направил прокуратуре и АХК «Сухой» проект мирового соглашения по спору. Банк предлагал авиационному холдингу выплатить 13,5 млрд руб. в течение двух лет. Банк, в свою очередь, обязался выплатить «Сухому» 7,8 млрд руб.