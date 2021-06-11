Wildberries раскрыл мошенническую схему вывода средств через подставных продавцов
Крупнейший российский маркетплейс Wildberries столкнулся с мошеннической схемой, с помощью которой подставные продавцы размещали на маркетплейсе несуществующий товар, а подставные покупатели оплачивали его, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении МВД.
В процессе оплаты мошенники намеренно совершали ошибку, и оплата отклонялась, при этом в Wildberries отображалась продажа, и деньги уходили подставному продавцу.
Источник, знакомый с деталями расследования, рассказал «Ведомостям», что потери маркетплейса составили около 350 млн руб. По его словам, правоохранительные органы уже арестовали первых подозреваемых. «Идут активные следственные действия, опрашиваются другие подозреваемые. Часть средств, полученных мошенниками преступным путем, уже была заблокирована», — рассказал собеседник.
Представитель Wildberries не раскрыл сумму ущерба, отметив, что «массовая атака была подготовлена и проведена мошенниками на последней неделе мая — схема была сразу выявлена». «Компания сразу же обратилась в правоохранительные органы, а также в профильные надзорные органы с целью проинформировать рынок о существовании новых мошеннических схем и с тем, чтобы от них не пострадали другие участники онлайн-ритейла», — рассказал «Ведомостям» представитель.
Он подчеркнул, что от действий мошенников покупатели и продавцы не пострадали.