Wildberries раскрыл мошенническую схему вывода средств через подставных продавцов

Представитель Wildberries не раскрыл сумму ущерба, отметив, что «массовая атака была подготовлена и проведена мошенниками на последней неделе мая — схема была сразу выявлена». «Компания сразу же обратилась в правоохранительные органы, а также в профильные надзорные органы с целью проинформировать рынок о существовании новых мошеннических схем и с тем, чтобы от них не пострадали другие участники онлайн-ритейла», — рассказал «Ведомостям» представитель.