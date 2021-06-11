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Wildberries раскрыл мошенническую схему вывода средств через подставных продавцов

Ведомости

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries столкнулся с мошеннической схемой, с помощью которой подставные продавцы размещали на маркетплейсе несуществующий товар, а подставные покупатели оплачивали его, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в управлении МВД. 

В процессе оплаты мошенники намеренно совершали ошибку, и оплата отклонялась, при этом в Wildberries отображалась продажа, и деньги уходили подставному продавцу. 

Источник, знакомый с деталями расследования, рассказал «Ведомостям», что потери маркетплейса составили около 350 млн руб. По его словам, правоохранительные органы уже арестовали первых подозреваемых. «Идут активные следственные действия, опрашиваются другие подозреваемые. Часть средств, полученных мошенниками преступным путем, уже была заблокирована», — рассказал собеседник. 

Представитель Wildberries не раскрыл сумму ущерба, отметив, что «массовая атака была подготовлена и проведена мошенниками на последней неделе мая — схема была сразу выявлена». «Компания сразу же обратилась в правоохранительные органы, а также в профильные надзорные органы с целью проинформировать рынок о существовании новых мошеннических схем и с тем, чтобы от них не пострадали другие участники онлайн-ритейла», — рассказал «Ведомостям» представитель. 

Он подчеркнул, что от действий мошенников покупатели и продавцы не пострадали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных