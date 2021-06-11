McDonald's сообщил о хакерской атаке на свою сеть

Так, в последних двух странах хакеры украли адреса электронных почт потребителей, их номера телефонов и адреса, куда заказывались блюда. На Тайване злоумышленники также узнали сведения о сотрудниках, включая их имена и контактные данные. Однако в целом число пострадавших было «небольшим», заявили в McDonald’s, не раскрыв при этом конкретное количество. Также в компании заверили, что платежные сведения клиентов украдены не были.