McDonald's сообщил о хакерской атаке на свою сеть
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала жертвой киберпреступников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании. Злоумышленникам удалось взломать компьютерную сеть корпорации и получить доступ к информации о сотрудниках и клиентах из США, Южной Кореи и Тайваня.
Так, в последних двух странах хакеры украли адреса электронных почт потребителей, их номера телефонов и адреса, куда заказывались блюда. На Тайване злоумышленники также узнали сведения о сотрудниках, включая их имена и контактные данные. Однако в целом число пострадавших было «небольшим», заявили в McDonald’s, не раскрыв при этом конкретное количество. Также в компании заверили, что платежные сведения клиентов украдены не были.
В США злоумышленники заполучили некоторую «деловую информацию», не включающую персональные данные, о сотрудниках McDonald's и тех, кто работает с сетью по франшизе, а также сведения о ресторанах — например, об их вместимости и площади игровых площадок. Клиентские данные к хакерам не «утекли», заявили в компании.
В McDonald's заявили, что предупредят о возможном несанкционированном доступе к их информации подразделения в России и Южной Африке. Дело в том, что злоумышленники могли получить часть сведений о клиентах и сотрудниках и этих стран. McDonald's нанял внешних консультантов для расследования инцидента, отметили в компании.