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McDonald's сообщил о хакерской атаке на свою сеть

Ведомости

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's стала жертвой киберпреступников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании. Злоумышленникам удалось взломать компьютерную сеть корпорации и получить доступ к информации о сотрудниках и клиентах из США, Южной Кореи и Тайваня.

Так, в последних двух странах хакеры украли адреса электронных почт потребителей, их номера телефонов и адреса, куда заказывались блюда. На Тайване злоумышленники также узнали сведения о сотрудниках, включая их имена и контактные данные. Однако в целом число пострадавших было «небольшим», заявили в McDonald’s, не раскрыв при этом конкретное количество. Также в компании заверили, что платежные сведения клиентов украдены не были.

В США злоумышленники заполучили некоторую «деловую информацию», не включающую персональные данные, о сотрудниках McDonald's и тех, кто работает с сетью по франшизе, а также сведения о ресторанах — например, об их вместимости и площади игровых площадок. Клиентские данные к хакерам не «утекли», заявили в компании.

В McDonald's заявили, что предупредят о возможном несанкционированном доступе к их информации подразделения в России и Южной Африке. Дело в том, что злоумышленники могли получить часть сведений о клиентах и сотрудниках и этих стран. McDonald's нанял внешних консультантов для расследования инцидента, отметили в компании.

Ранее по теме: Работники McDonald's в США анонсировали проведение забастовки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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