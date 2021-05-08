Работники McDonald's в США анонсировали проведение забастовки

Работники указывают, что McDonald's предлагает всевозможные льготы для привлечения сотрудников в условиях нехватки рабочей силы, но при этом не повышает заработную плату. Например, во Флориде один McDonald's платит кандидатам $50 только за собеседование, но даже это не создает достаточного количества кандидатов.