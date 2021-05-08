Работники McDonald's в США анонсировали проведение забастовки
Работники McDonald's в США анонсировали проведение забастовки 19 мая, говорится в заявлении работников на сайте Action Network. Работники требуют повысить минимальный размер оплаты труда до $15 в час. Забастовки запланированы в 15 городах, в том числе в Лос-Анджелесе, Майами, Орландо, Детройте и Чикаго, где находится штаб-квартира компании.
«Ни один сотрудник не должен ждать, пока Конгресс повысит минимальный размер оплаты труда до справедливого значения»,— сказано в сообщении о проведении забастовок.
Работники заявили, что в 2020 г. даже на фоне рецессии корпорация McDonald's получила около $5 млрд прибыли и «заплатила миллиарды акционерам» в виде дивидендов. День забастовки запланирован на день ежегодного собрания акционеров корпорации.
Работники указывают, что McDonald's предлагает всевозможные льготы для привлечения сотрудников в условиях нехватки рабочей силы, но при этом не повышает заработную плату. Например, во Флориде один McDonald's платит кандидатам $50 только за собеседование, но даже это не создает достаточного количества кандидатов.
Представитель McDonald's сообщил изданию Insider, что принятие законов о минимальной заработной плате зависит от местных властей. «Федеральное и местное правительство обязано установить минимальную заработную плату, и мы открыты для диалога, чтобы любые изменения отвечали потребностям тысяч трудолюбивых сотрудников ресторанов и 2000 независимых владельцев / операторов McDonald's, которые управляют малым бизнесом», — сказал представитель.