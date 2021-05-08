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Работники McDonald's в США анонсировали проведение забастовки

Ведомости

Работники McDonald's в США анонсировали проведение забастовки 19 мая, говорится в заявлении работников на сайте Action Network. Работники требуют повысить минимальный размер оплаты труда до $15 в час. Забастовки запланированы в 15 городах, в том числе в Лос-Анджелесе, Майами, Орландо, Детройте и Чикаго, где находится штаб-квартира компании.

«Ни один сотрудник не должен ждать, пока Конгресс повысит минимальный размер оплаты труда до справедливого значения»,— сказано в сообщении о проведении забастовок.

Работники заявили, что в 2020 г. даже на фоне рецессии корпорация McDonald's получила около $5 млрд прибыли и «заплатила миллиарды акционерам» в виде дивидендов. День забастовки запланирован на день ежегодного собрания акционеров корпорации.

Работники указывают, что McDonald's предлагает всевозможные льготы для привлечения сотрудников в условиях нехватки рабочей силы, но при этом не повышает заработную плату. Например, во Флориде один McDonald's платит кандидатам $50 только за собеседование, но даже это не создает достаточного количества кандидатов.

Представитель McDonald's сообщил изданию Insider, что принятие законов о минимальной заработной плате зависит от местных властей. «Федеральное и местное правительство обязано установить минимальную заработную плату, и мы открыты для диалога, чтобы любые изменения отвечали потребностям тысяч трудолюбивых сотрудников ресторанов и 2000 независимых владельцев / операторов McDonald's, которые управляют малым бизнесом», — сказал представитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных