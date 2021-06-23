Немецкие компании назвали основные проблемы при ведении бизнеса в России
Большинство (61,1%) немецких компаний, работающих в России, назвали валютный курс фактором, который отрицательно влияет на бизнес в стране. Об этом говорится в исследовании по деловому климату Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), которое было создано на основе опроса 1000 немецких компаний, работающих в России. Опрос проводился в течение мая-июня 2021 г. В ВТП подчеркнули, что его результаты стали «лучшими за последние несколько лет».
Еще 44% опрошенных компаний считают помехой для ведения бизнеса в России санкции Евросоюза в отношении России и ответные меры на них. 34,3% считают отрицательным фактором санкции США в отношении России, а также динамику внешней конъюнктуры (33,1% опрошенных) и бюрократические издержки (30,9% опрошенных). Столько же (30,9%) назвали отрицательным фактором для бизнеса меры по борьбе с пандемией коронавируса. Не меньшие трудности доставляют компаниям и нехватка квалифицированной рабочей силы, высокие требования по локализации компаний, а также таможенный кодекс и таможенные процедуры.
Почти у четверти (23,4%) немецких компаний финансовый ущерб в результате мер борьбы с коронавирусом составил до 1 млн евро. У 18 компаний ущерб составил до 10 млн евро, у трех компаний – до 100 млн евро. Две компании оценили свой ущерб в сумму более 100 млн евро. Еще 24,6% компаний не понесли финансовых убытков, свидетельствуют данные опроса. При этом немецкий бизнес практически разделился в оценках мер правительства по поддержке российской экономики из-за пандемии. 45,7% опрошенных сочли меры недостаточными, еще 10,3% посчитали их совсем недостаточными. При этом 40% компаний посчитали меры достаточными и 4% — абсолютно достаточными.
Несмотря на вышеперечисленное, подавляющее большинство представителей немецкого бизнеса в России удовлетворены текущим состоянием собственных дел. При этом уровень удовлетворенности существенно выше результатов прошлогоднего опроса, представленного в июле 2020 г. Так, 52% респондентов оценивают состояние своего бизнеса как хорошее (в прошлом году – 26%), 31% – как удовлетворительное (в прошлом году – 39%) и 12% – как очень хорошее (в прошлом году – 7%). Только 5% опрошенных заявили о плохом состоянии своих дел (в прошлом году – 25%). При этом ни одна из компаний не сочла его очень плохим (в прошлом году – 3%).
Большинство опрошенных компаний выразили мнение, что во II полугодии 2021 г. экономическая ситуация в России улучшится. При этом 54% заявили, что ожидают небольшого улучшения, а 14% – улучшения. 21% респондентов ожидают стагнации, тогда как 12% считают, что изменения будут носить негативный или скорее негативный характер.
Более половины (51%) немецких компаний в России планируют в ближайшее время увеличить численность своих сотрудников. В ходе прошлогоднего опроса за июль 2020 г. о таком намерении заявили всего 13% респондентов. Сокращения планируют лишь 3%, тогда как 45% компаний намерены оставить численность сотрудников без изменений.
Почти половина опрошенных компаний (47%) заявили о намерении совершить инвестиции в России в следующем году. Общий объем инвестиций, планируемых участниками опроса в течение ближайших 12 месяцев, составляет 840 млн евро.
«С учетом того что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов. По результатам опроса, проведенного летом 2020 г. среди всех компаний-членов ВТП, уровень готовности к совершению инвестиций составлял всего 30%. В ходе опроса, проведенного совместно с Восточным комитетом германской экономики и представленного в декабре 2020 г., о готовности к совершению инвестиций заявили всего 29% компаний», — отмечается в исследовании.
Наибольшее число немецких компаний в России (30,3%) работает в отрасли машино и станкостроения, 17,1% компаний работают в строительстве, 14,9% в сфере предоставления консалтинговых услуг, 13,1% в аграрной и пищевой промышленности, 11,4% в автомобильной промышленности, 10,9% в энергетике и сырье, 10,3% — в оптовой и розничной торговле. Также немецкие компании присутствуют в отраслях транспорта, логистики, IТ и телекоммуникаций, медицины и здравоохранения и проч.
При этом наибольший рост по отраслям российской экономики респонденты ожидают в IТ и телекоммуникациях, аграрной и пищевой промышленности, медицине и здравоохранении, а также в производстве источников возобновляемой энергии и строительстве.