Немецкие компании назвали основные проблемы при ведении бизнеса в России

Несмотря на вышеперечисленное, подавляющее большинство представителей немецкого бизнеса в России удовлетворены текущим состоянием собственных дел. При этом уровень удовлетворенности существенно выше результатов прошлогоднего опроса, представленного в июле 2020 г. Так, 52% респондентов оценивают состояние своего бизнеса как хорошее (в прошлом году – 26%), 31% – как удовлетворительное (в прошлом году – 39%) и 12% – как очень хорошее (в прошлом году – 7%). Только 5% опрошенных заявили о плохом состоянии своих дел (в прошлом году – 25%). При этом ни одна из компаний не сочла его очень плохим (в прошлом году – 3%).