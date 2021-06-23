Издатель «Ведомостей» и ОКР договорились о совместном продвижении олимпийского движения
Издатель газеты «Ведомости» группа «Бизнес Ньюс Медиа» и Олимпийский комитет России подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается в пресс-релизе «Бизнес Ньюс Медиа». Стороны будут развивать взаимодействие для продвижения олимпийского движения и ценностей олимпизма, оказывать поддержку спортивным программам и проектам, а также содействовать развитию диалога между обществом, государством и спортивными организациями.
«Согласно документу, стороны будут развивать взаимодействие с целью продвижения олимпийского движения, фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, информировать общество о мероприятиях, проблемах и задачах движения, осуществлять информационную и организационную поддержку программ и проектов в сфере спорта высоких достижений, содействовать развитию диалогу гражданского общества, государства и спортивных общественных организаций», — говорится в пресс-релизе.
Подписи под документом поставили генеральный директор «Бизнес Ньюс Медиа» Михаил Нелюбин и президент ОКР Станислав Поздняков.
«Как ведущее деловое СМИ России, для которого спорт – одно из важных тематических направлений «Ведомости» выступят достойной площадкой для информирования российской и международной аудитории о вопросах, связанных с развитием Олимпийского движения, деятельности ОКР, освещения проблемных вопросов, организации дискуссий. Убежден: наше партнерство будет долгосрочным и плодотворным», — сказал Нелюбин в ходе церемонии подписания документа.
Гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» также выразил надежду, что уже в скором времени Россия вернется на олимпийскую арену, а это возвращение будет триумфальным.
«Меморандум, который мы подписали, уверен, расширит возможности Олимпийского комитета России по информационной поддержке нашей олимпийской команды, российских спортсменов-олимпийцев и общероссийских спортивных федераций», — сказал Станислав Поздняков.
«Сотрудничество с ведущими российскими СМИ является важным направлением нашей деятельности», — добавил он.