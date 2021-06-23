Издатель «Ведомостей» и ОКР договорились о совместном продвижении олимпийского движения

«Как ведущее деловое СМИ России, для которого спорт – одно из важных тематических направлений «Ведомости» выступят достойной площадкой для информирования российской и международной аудитории о вопросах, связанных с развитием Олимпийского движения, деятельности ОКР, освещения проблемных вопросов, организации дискуссий. Убежден: наше партнерство будет долгосрочным и плодотворным», — сказал Нелюбин в ходе церемонии подписания документа.