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Издатель «Ведомостей» и ОКР договорились о совместном продвижении олимпийского движения

Ведомости

Издатель газеты «Ведомости» группа «Бизнес Ньюс Медиа» и Олимпийский комитет России подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается в пресс-релизе «Бизнес Ньюс Медиа». Стороны будут развивать взаимодействие для продвижения олимпийского движения и ценностей олимпизма, оказывать поддержку спортивным программам и проектам, а также содействовать развитию диалога между обществом, государством и спортивными организациями.

«Согласно документу, стороны будут развивать взаимодействие с целью продвижения олимпийского движения, фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, информировать общество о мероприятиях, проблемах и задачах движения, осуществлять информационную и организационную поддержку программ и проектов в сфере спорта высоких достижений, содействовать развитию диалогу гражданского общества, государства и спортивных общественных организаций», — говорится в пресс-релизе.

Подписи под документом поставили генеральный директор «Бизнес Ньюс Медиа» Михаил Нелюбин и президент ОКР Станислав Поздняков.

«Как ведущее деловое СМИ России, для которого спорт – одно из важных тематических направлений «Ведомости» выступят достойной площадкой для информирования российской и международной аудитории о вопросах, связанных с развитием Олимпийского движения, деятельности ОКР, освещения проблемных вопросов, организации дискуссий. Убежден: наше партнерство будет долгосрочным и плодотворным», — сказал Нелюбин в ходе церемонии подписания документа.

Гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» также выразил надежду, что уже в скором времени Россия вернется на олимпийскую арену, а это возвращение будет триумфальным.

«Меморандум, который мы подписали, уверен, расширит возможности Олимпийского комитета России по информационной поддержке нашей олимпийской команды, российских спортсменов-олимпийцев и общероссийских спортивных федераций», — сказал Станислав Поздняков.

«Сотрудничество с ведущими российскими СМИ является важным направлением нашей деятельности», — добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных