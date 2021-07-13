«Уралмашзавод» начал реализацию контракта в Узбекистане на $2 млрд
«Уралмашзавод», входящий в машиностроительный дивизион Газпромбанка, в составе консорциума с компанией Enter Engineering начал реализацию контракта на строительство Алмалыкского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Узбекистане стоимостью $2 млрд, говорится в сообщении банка. В частности, состоялась заливка первой детали дробильного комплекса, который будет поставлен в Узбекистан для строительства новой обогатительной фабрики.
Консорциум заключил контракт в конце июня 2021 г., заказчиком выступает Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) – крупнейший производитель катодной меди в Узбекистане.
Enter Engineering выполнит работы по проектированию и строительству обогатительной фабрики, а «Уралмашзавод» поставит комплекс технологического оборудования, состоящего более чем из 100 единиц техники. Мощность обогатительной фабрики составит 60 млн т в год.