«Уралмашзавод» начал реализацию контракта в Узбекистане на $2 млрд

«Уралмашзавод», входящий в машиностроительный дивизион Газпромбанка, в составе консорциума с компанией Enter Engineering начал реализацию контракта на строительство Алмалыкского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Узбекистане стоимостью $2 млрд, говорится в сообщении банка. В частности, состоялась заливка первой детали дробильного комплекса, который будет поставлен в Узбекистан для строительства новой обогатительной фабрики.