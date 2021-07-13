Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Уралмашзавод» начал реализацию контракта в Узбекистане на $2 млрд

Ведомости

«Уралмашзавод», входящий в машиностроительный дивизион Газпромбанка, в составе консорциума с компанией Enter Engineering начал реализацию контракта на строительство Алмалыкского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Узбекистане стоимостью $2 млрд, говорится в сообщении банка. В частности, состоялась заливка первой детали дробильного комплекса, который будет поставлен в Узбекистан для строительства новой обогатительной фабрики.

Консорциум заключил контракт в конце июня 2021 г., заказчиком выступает Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) – крупнейший производитель катодной меди в Узбекистане.

Enter Engineering выполнит работы по проектированию и строительству обогатительной фабрики, а «Уралмашзавод» поставит комплекс технологического оборудования, состоящего более чем из 100 единиц техники. Мощность обогатительной фабрики составит 60 млн т в год.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных