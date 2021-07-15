Суд ЕС отклонил апелляцию Германии по ограничению доступа «Газпрома» к газопроводу Opal

Споры по поводу ограничения доступа «Газпрома» к мощностям Opal продолжаются с момента появления проекта «Северный поток». Opal – крупнейший из двух (второй – NEL) наземных газопроводов – отводов от первой трансбалтийской экспортной трубы «Газпрома». Его мощность – 36 млрд куб. м газа в год. Opal был запущен в эксплуатацию летом 2011 г. Альтернативных «Северному потоку» источников, откуда в эту трубу мог бы попасть газ, нет. Но в 2009 г. в Европе был принят Третий энергопакет, нормы которого призваны не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке.