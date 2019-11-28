Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL
Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL. Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к разным сторонам судебного процесса. Чуть ранее об этом же сообщило «Польское радио».
Документы переданы в суд 20 ноября, знают два собеседника «Ведомостей». Этот был последний день, когда можно было оспорить вердикт Верховного суда ЕС. Ранее тот аннулировал решение Еврокомиссии предоставить сухопутному продолжению «Северного потока» исключение из правил Третьего энергопакета, удовлетворив тем самым требование Польши. Суть мотивировочной части апелляции собеседники уточнять не стали. Из материалов Верховного суда ЕС следует, что она стала основанием для открытия нового дела – «Германия против Польши». Представители Bundesnetzagentur, Еврокомиссии и Польши не ответили на запросы «Ведомостей».
Споры по поводу ограничения доступа «Газпрома» к мощностям OPAL продолжаются с момента появления проекта «Северный поток». OPAL – крупнейший из двух (второй – NEL), наземных газопроводов-отводов от первой трансбалтийской экспортной трубы «Газпрома» – был запущен в эксплуатацию летом 2011 г. Альтернативных «Северному потоку» источников, откуда в эту трубу мог бы попасть газ, нет. Но в 2009 г. в Европе был принят Третий энергопакет, нормы которого призваны не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке. Формальное распространение этого закона на OPAL, часть поставок по которому идет транзитом через Германию в Чехию, привело к тому, что «Газпром» получил доступ лишь к половине пропускной способности трубы. В конце 2016 г. по запросу Bundesnetzagentur это ограничение было снято решением Еврокомиссии. «Газпром» получил возможность довести загрузку OPAL российским газом до 90%, выкупая дополнительную мощность на открытых аукционах. В резерве ЕК были оставлены 10% пропускной способности трубопровода с возможностью увеличить его до 20% при наличии спроса третьих сторон.
Однако решение Еврокомиссии практически сразу было оспорено Польшей, подавшей иск в Верховный суд ЕС. Страна настаивала на том, что Еврокомиссия не учла возможные последствия выданного исключения, потенциально оно угрожает энергобезопасности Польши. К разбирательству на стороне истца присоединились Латвия и Литва. Рассмотрение дела заняло почти три года, в течение которых на мощности OPAL сначала накладывались обеспечительные меры, затем отменялись.
10 сентября этого года Верховный суд EC удовлетворил иск Польши к Еврокомиссии, мотивировав свое решение «принципами энергетической солидарности».