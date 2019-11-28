Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Споры по поводу ограничения доступа «Газпрома» к мощностям OPAL продолжаются с момента появления проекта «Северный поток». OPAL – крупнейший из двух (второй – NEL), наземных газопроводов-отводов от первой трансбалтийской экспортной трубы «Газпрома» – был запущен в эксплуатацию летом 2011 г. Альтернативных «Северному потоку» источников, откуда в эту трубу мог бы попасть газ, нет. Но в 2009 г. в Европе был принят Третий энергопакет, нормы которого призваны не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке. Формальное распространение этого закона на OPAL, часть поставок по которому идет транзитом через Германию в Чехию, привело к тому, что «Газпром» получил доступ лишь к половине пропускной способности трубы. В конце 2016 г. по запросу Bundesnetzagentur это ограничение было снято решением Еврокомиссии. «Газпром» получил возможность довести загрузку OPAL российским газом до 90%, выкупая дополнительную мощность на открытых аукционах. В резерве ЕК были оставлены 10% пропускной способности трубопровода с возможностью увеличить его до 20% при наличии спроса третьих сторон.