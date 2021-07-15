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«Газпром» заявил о разочаровании решением суда ЕС по делу о доступе к мощностям Opal

Ведомости

«Газпром» разочарован решением Европейского суда общей юрисдикции оставить в силе ограничение по доступу к мощностям сухопутного отвода от «Северного потока» — Opal. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», — заявили в «Газпроме». Там добавили, что приняли к сведению решение суда.

Ранее сегодня Европейский суд общей юрисдикции поддержал требование Польши, подтвержденное решением Верховного суда ЕС в 2019 г., об ограничении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Он соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Апелляция немецкого газового регулятора Bundesnetzagentur, поданная в октябре 2019 г., была сегодня отклонена. В пресс-службе суда отметили, что законность любого действия институтов Евросоюза, подпадающих под действие энергетической политики сообщества, должна рассматриваться с точки зрения «энергетической солидарности».

Споры по поводу ограничения доступа «Газпрома» к мощностям Opal продолжаются с момента появления проекта «Северный поток». Opal – крупнейший из двух (второй – NEL) наземных газопроводов – отводов от первой трансбалтийской экспортной трубы «Газпрома». Его мощность – 36 млрд куб. м газа в год. Opal был запущен в эксплуатацию летом 2011 г. Альтернативных «Северному потоку» источников, откуда в эту трубу мог бы попасть газ, нет. Но в 2009 г. в ЕС был принят Третий энергопакет, нормы которого призваны не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке.

Формальное распространение этого закона на Opal, часть поставок по которому идет транзитом через Германию в Чехию, привело к тому, что «Газпром» получил доступ лишь к половине пропускной способности трубы. В конце 2016 г. по запросу Bundesnetzagentur это ограничение было снято решением ЕК. «Газпром» смог довести загрузку трубы до 90%, выкупая дополнительную мощность на открытых аукционах. В резерве ЕК были оставлены 10% мощности с возможностью увеличить ее до 20% при наличии спроса третьих сторон. Однако в начале сентября 2019 г. Верховный суд ЕС по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 г. и постановил, что «Газпром» вновь может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода.

Ранее по теме: Суд ЕС отклонил апелляцию Германии по ограничению доступа «Газпрома» к газопроводу Opal

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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