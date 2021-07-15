«Газпром» заявил о разочаровании решением суда ЕС по делу о доступе к мощностям Opal

Формальное распространение этого закона на Opal, часть поставок по которому идет транзитом через Германию в Чехию, привело к тому, что «Газпром» получил доступ лишь к половине пропускной способности трубы. В конце 2016 г. по запросу Bundesnetzagentur это ограничение было снято решением ЕК. «Газпром» смог довести загрузку трубы до 90%, выкупая дополнительную мощность на открытых аукционах. В резерве ЕК были оставлены 10% мощности с возможностью увеличить ее до 20% при наличии спроса третьих сторон. Однако в начале сентября 2019 г. Верховный суд ЕС по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 г. и постановил, что «Газпром» вновь может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода.