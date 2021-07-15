«Газпром» заявил о разочаровании решением суда ЕС по делу о доступе к мощностям Opal
«Хотя компании группы "Газпром" и не были стороной процесса, мы внимательно следили за ходом разбирательства и разочарованы созданием искусственных преград для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы», — заявили в «Газпроме». Там добавили, что приняли к сведению решение суда.
Ранее сегодня Европейский суд общей юрисдикции поддержал требование Польши, подтвержденное решением Верховного суда ЕС в 2019 г., об ограничении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal. Он соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Апелляция немецкого газового регулятора Bundesnetzagentur, поданная в октябре 2019 г., была сегодня отклонена. В пресс-службе суда отметили, что законность любого действия институтов Евросоюза, подпадающих под действие энергетической политики сообщества, должна рассматриваться с точки зрения «энергетической солидарности».
Споры по поводу ограничения доступа «Газпрома» к мощностям Opal продолжаются с момента появления проекта «Северный поток». Opal – крупнейший из двух (второй – NEL) наземных газопроводов – отводов от первой трансбалтийской экспортной трубы «Газпрома». Его мощность – 36 млрд куб. м газа в год. Opal был запущен в эксплуатацию летом 2011 г. Альтернативных «Северному потоку» источников, откуда в эту трубу мог бы попасть газ, нет. Но в 2009 г. в ЕС был принят Третий энергопакет, нормы которого призваны не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке.
Формальное распространение этого закона на Opal, часть поставок по которому идет транзитом через Германию в Чехию, привело к тому, что «Газпром» получил доступ лишь к половине пропускной способности трубы. В конце 2016 г. по запросу Bundesnetzagentur это ограничение было снято решением ЕК. «Газпром» смог довести загрузку трубы до 90%, выкупая дополнительную мощность на открытых аукционах. В резерве ЕК были оставлены 10% мощности с возможностью увеличить ее до 20% при наличии спроса третьих сторон. Однако в начале сентября 2019 г. Верховный суд ЕС по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 г. и постановил, что «Газпром» вновь может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода.