Титов заявил о желании более 30 бизнесменов из «лондонского списка» вернуться в РФ

Так называемый «лондонский список» был создан в 2018 г. по итогам встречи Титова и российских бизнесменов, живущих в Англии. Среди участников той встречи были среди прочих экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, экс-совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов. Титов предложил бизнесменам, которые опасаются возвращения на родину из-за угрозы ареста, приехать на условиях применения к ним меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В ответ бизнесмены должны обещать сотрудничать со следствием. Путин поддержал инициативу Титова на встрече в 2018 г. и распорядился содействовать в ее реализации.