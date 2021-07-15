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Титов заявил о желании более 30 бизнесменов из «лондонского списка» вернуться в РФ

Ведомости

Свыше 30 из более 100 предпринимателей, входящих в «лондонский список», готовы вернуться из-за границы в Россию в ближайшее время, сообщил в интервью RTVI уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

«Сегодня готовы приехать 37 человек», — сказал он, уточнив, что всего в списке около 100 обращений от предпринимателей, которые находятся в работе.

12 июля Титов представил президенту Владимиру Путину доклад, где говорилось о прекращении работы по возвращению бизнесменов из «лондонского списка» из-за позиции Генеральной прокуратуры. «В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», — говорилось в докладе. 

За время работы Титова с «лондонским списком» в Россию вернулись 12 предпринимателей. Из доклада следует, что с 2018 г. по настоящее время к нему поступило 136 обращений от бизнесменов.

Так называемый «лондонский список» был создан в 2018 г. по итогам встречи Титова и российских бизнесменов, живущих в Англии. Среди участников той встречи были среди прочих экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, экс-совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов. Титов предложил бизнесменам, которые опасаются возвращения на родину из-за угрозы ареста, приехать на условиях применения к ним меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В ответ бизнесмены должны обещать сотрудничать со следствием. Путин поддержал инициативу Титова на встрече в 2018 г. и распорядился содействовать в ее реализации.

Ранее по теме: Титов доложил Путину о прекращении работы с «лондонским списком»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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