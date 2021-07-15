Титов заявил о желании более 30 бизнесменов из «лондонского списка» вернуться в РФ
Свыше 30 из более 100 предпринимателей, входящих в «лондонский список», готовы вернуться из-за границы в Россию в ближайшее время, сообщил в интервью RTVI уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Сегодня готовы приехать 37 человек», — сказал он, уточнив, что всего в списке около 100 обращений от предпринимателей, которые находятся в работе.
12 июля Титов представил президенту Владимиру Путину доклад, где говорилось о прекращении работы по возвращению бизнесменов из «лондонского списка» из-за позиции Генеральной прокуратуры. «В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», — говорилось в докладе.
За время работы Титова с «лондонским списком» в Россию вернулись 12 предпринимателей. Из доклада следует, что с 2018 г. по настоящее время к нему поступило 136 обращений от бизнесменов.
Так называемый «лондонский список» был создан в 2018 г. по итогам встречи Титова и российских бизнесменов, живущих в Англии. Среди участников той встречи были среди прочих экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, экс-совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов. Титов предложил бизнесменам, которые опасаются возвращения на родину из-за угрозы ареста, приехать на условиях применения к ним меры пресечения, не связанной с лишением свободы. В ответ бизнесмены должны обещать сотрудничать со следствием. Путин поддержал инициативу Титова на встрече в 2018 г. и распорядился содействовать в ее реализации.