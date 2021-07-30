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Владелец Zara и Massimo Dutti начал сотрудничать с Wildberries

Ведомости

Компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, начала сотрудничество с российским онлайн-ритейлером Wildberries, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение маркетплейса.

«Wildberries стал продавцом брендов группы компаний Inditex — одного из ведущих мировых ритейлеров модной одежды. Сотрудничество с компанией поможет Inditex расширить аудиторию и выйти в новые населенные пункты благодаря широкой географии работы онлайн-ритейлера в России, а также ускорить рост онлайн-продаж», — сообщил Wildberries.

Первым брендом Inditex на Wildberries станет Stradivarius. По данным онлайн-ритейлера, оборот продавцов fashion-сегмента на маркетплейсе в первом полугодии 2021 г. вырос на 39% в годовом выражении, до 135,8 млрд руб. Чаще всего в этот период россияне покупали футболки – 14 млн штук, платья – 6 млн штук, брюки – 5 млн штук.

Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер, основанный Татьяной Бакальчук. По данным Forbes, она является богатейшей женщиной России и занимает 13-е место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние на 2021 г. в $13 млрд. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Те отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара ритейлер удерживает свою комиссию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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