Владелец Zara и Massimo Dutti начал сотрудничать с Wildberries
Компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, начала сотрудничество с российским онлайн-ритейлером Wildberries, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение маркетплейса.
«Wildberries стал продавцом брендов группы компаний Inditex — одного из ведущих мировых ритейлеров модной одежды. Сотрудничество с компанией поможет Inditex расширить аудиторию и выйти в новые населенные пункты благодаря широкой географии работы онлайн-ритейлера в России, а также ускорить рост онлайн-продаж», — сообщил Wildberries.
Первым брендом Inditex на Wildberries станет Stradivarius. По данным онлайн-ритейлера, оборот продавцов fashion-сегмента на маркетплейсе в первом полугодии 2021 г. вырос на 39% в годовом выражении, до 135,8 млрд руб. Чаще всего в этот период россияне покупали футболки – 14 млн штук, платья – 6 млн штук, брюки – 5 млн штук.
Wildberries — крупнейший в России онлайн-ритейлер, основанный Татьяной Бакальчук. По данным Forbes, она является богатейшей женщиной России и занимает 13-е место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние на 2021 г. в $13 млрд. Компания работает с поставщиками по агентской схеме. Те отвозят товары на склад Wildberries, они же загружают их описание на сайт и устанавливают цену. После продажи товара ритейлер удерживает свою комиссию.