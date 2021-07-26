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«Магнит» запустил продажи через Wildberries

Ведомости

Второй по обороту российский ритейлер «Магнит» запустил продажу товаров через маркетплейс Wildberries, сообщили в пресс-службе «Магнита». 

На первом этапе сотрудничества компании запустили пилотный проект экспресс-доставки из магазинов «у дома» в Краснодаре. После пилота ритейлеры примут решение о масштабировании проекта. Сборку и доставку товаров будет осуществлять «Магнит», а Wildberries будет выступать в качестве витрины — через нее можно будет выбрать товары и оформить заказ. 

Доставка будет бесплатной при заказе от 499 руб., на старте проекта будет осуществляется в течение 90 минут, а в последствии сократится до одного часа.

«Бизнес-модель маркетплейса сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся в e-commerce, поэтому нам важно присутствовать в этом сегменте. Пилотный проект в Краснодаре позволит синхронизировать наши бизнес-процессы и технологии, и в случае позитивного отклика покупателей, масштабировать проект на более широкую географию», — приводятся слова президента «Магнита» Яна Дюннинга в сообщении ритейлера. 

«Магнит» начала развивать онлайн-продажи в 2020 г., на конец I квартала текущего года сервисы e-commerce охватывали более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах, отмечается в сообщении. Ежедневно «Магнит» выполняет 9500 заказов. В 2021 г. в планах у ритейлера нарастить онлайн-продажи, подключив к сервисам e-commerce не менее 1500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России. Доставка продуктов из «Магнита» также доступна в сервисах «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Сбермаркет». 

Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов в мае 2021 г., до сегодняшнего дня доставка была доступна только в Москве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных