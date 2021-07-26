«Магнит» запустил продажи через Wildberries
Второй по обороту российский ритейлер «Магнит» запустил продажу товаров через маркетплейс Wildberries, сообщили в пресс-службе «Магнита».
На первом этапе сотрудничества компании запустили пилотный проект экспресс-доставки из магазинов «у дома» в Краснодаре. После пилота ритейлеры примут решение о масштабировании проекта. Сборку и доставку товаров будет осуществлять «Магнит», а Wildberries будет выступать в качестве витрины — через нее можно будет выбрать товары и оформить заказ.
Доставка будет бесплатной при заказе от 499 руб., на старте проекта будет осуществляется в течение 90 минут, а в последствии сократится до одного часа.
«Бизнес-модель маркетплейса сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся в e-commerce, поэтому нам важно присутствовать в этом сегменте. Пилотный проект в Краснодаре позволит синхронизировать наши бизнес-процессы и технологии, и в случае позитивного отклика покупателей, масштабировать проект на более широкую географию», — приводятся слова президента «Магнита» Яна Дюннинга в сообщении ритейлера.
«Магнит» начала развивать онлайн-продажи в 2020 г., на конец I квартала текущего года сервисы e-commerce охватывали более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах, отмечается в сообщении. Ежедневно «Магнит» выполняет 9500 заказов. В 2021 г. в планах у ритейлера нарастить онлайн-продажи, подключив к сервисам e-commerce не менее 1500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России. Доставка продуктов из «Магнита» также доступна в сервисах «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Сбермаркет».
Wildberries запустил экспресс-доставку продуктов в мае 2021 г., до сегодняшнего дня доставка была доступна только в Москве.