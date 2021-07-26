«Магнит» запустил продажи через Wildberries

«Магнит» начала развивать онлайн-продажи в 2020 г., на конец I квартала текущего года сервисы e-commerce охватывали более 1 300 магазинов сети в 58 регионах и 94 городах, отмечается в сообщении. Ежедневно «Магнит» выполняет 9500 заказов. В 2021 г. в планах у ритейлера нарастить онлайн-продажи, подключив к сервисам e-commerce не менее 1500 магазинов у дома, дрогери и широкоформатных магазинов в более чем 50 регионах России. Доставка продуктов из «Магнита» также доступна в сервисах «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Сбермаркет».