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«АвтоВАЗ» в первом полугодии заработал прибыль в 67 млн евро

Ведомости

Чистая прибыль концерна «АвтоВАЗ» в первом полугодии 2021 г. составила 67 млн евро против убытка в 316 млн евро в аналогичный период 2020 г., говорится в отчете французского акционера компании — группы Renault, которой через голландскую Alliance Rostec принадлежит 67,61% завода. Остальной долей владеет госкорпорация «Ростех».

Операционная маржа «АвтоВАЗа» по итогам первого полугодия также вышла в положительную зону и составила 118 млн евро. Годом ранее показатель был отрицательным, убыток составил 2 млн евро. Операционная маржа группы Renault за данный период достигла 654 млн евро, или 2,8% от выручки.

Операционная прибыль концерна за первые шесть месяцев года выросла до 110 млн евро против убытка в 2 млн евро годом ранее. Прибыль до налогов составила 85 млн евро, тогда как в 2020 г. был зафиксирован убыток в 33 млн евро.

«Хорошие результаты «АвтоВАЗа» — не сюрприз для нас. Была проведена большая работа — 23% рыночная доля компании в России, плюс высокая прибыльность бизнеса по продаже новых автомобилей», — заявил в ходе конференции по полугодовым итогам группы Renault главный исполнительный директор Dacia Дени Ле Вот.

Вклад «АвтоВАЗа» в выручку Renault составил 1,5 млрд евро, что на 36,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выручка всей группы Renault увеличилась на 27% до 23,36 млрд евро. Чистая прибыль составила 368 млн евро против убытка в 7,4 млрд евро годом ранее.

«АвтоВАЗ» в 2019 г. перестал быть публичной компанией и раскрывать отчеты. До этого концерн получил прибыль в 2018 г. — в размере 72 млн евро, чему предшествовал двухлетний период финансового оздоровления компании. 2020 г. концерн завершил с убытком в 196 млн.

«АвтоВАЗ» — лидер российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие 2021 г. было продано 200 219 автомобилей Lada — на 51% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт за этот период снизился на 24%, составив 15 229 автомобилей, следует из отчета Renault.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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