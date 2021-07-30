«АвтоВАЗ» в первом полугодии заработал прибыль в 67 млн евро
Чистая прибыль концерна «АвтоВАЗ» в первом полугодии 2021 г. составила 67 млн евро против убытка в 316 млн евро в аналогичный период 2020 г., говорится в отчете французского акционера компании — группы Renault, которой через голландскую Alliance Rostec принадлежит 67,61% завода. Остальной долей владеет госкорпорация «Ростех».
Операционная маржа «АвтоВАЗа» по итогам первого полугодия также вышла в положительную зону и составила 118 млн евро. Годом ранее показатель был отрицательным, убыток составил 2 млн евро. Операционная маржа группы Renault за данный период достигла 654 млн евро, или 2,8% от выручки.
Операционная прибыль концерна за первые шесть месяцев года выросла до 110 млн евро против убытка в 2 млн евро годом ранее. Прибыль до налогов составила 85 млн евро, тогда как в 2020 г. был зафиксирован убыток в 33 млн евро.
«Хорошие результаты «АвтоВАЗа» — не сюрприз для нас. Была проведена большая работа — 23% рыночная доля компании в России, плюс высокая прибыльность бизнеса по продаже новых автомобилей», — заявил в ходе конференции по полугодовым итогам группы Renault главный исполнительный директор Dacia Дени Ле Вот.
Вклад «АвтоВАЗа» в выручку Renault составил 1,5 млрд евро, что на 36,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выручка всей группы Renault увеличилась на 27% до 23,36 млрд евро. Чистая прибыль составила 368 млн евро против убытка в 7,4 млрд евро годом ранее.
«АвтоВАЗ» в 2019 г. перестал быть публичной компанией и раскрывать отчеты. До этого концерн получил прибыль в 2018 г. — в размере 72 млн евро, чему предшествовал двухлетний период финансового оздоровления компании. 2020 г. концерн завершил с убытком в 196 млн.
«АвтоВАЗ» — лидер российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие 2021 г. было продано 200 219 автомобилей Lada — на 51% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт за этот период снизился на 24%, составив 15 229 автомобилей, следует из отчета Renault.