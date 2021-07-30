«АвтоВАЗ» в первом полугодии заработал прибыль в 67 млн евро

«АвтоВАЗ» — лидер российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первое полугодие 2021 г. было продано 200 219 автомобилей Lada — на 51% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт за этот период снизился на 24%, составив 15 229 автомобилей, следует из отчета Renault.