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Акции ТМК подорожали более чем на 25% за день

Ведомости

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе сегодняшних торгов подорожали более чем на 25%, следует из данных Московской биржи.

На закрытии вчерашних торгов цена одной бумаги составляла 72,68 руб. При этом к 17:27 мск максимальная стоимость одной бумаги достигала 91,4 руб.

Резкое подорожание акций ТМК наблюдается на фоне решения компании о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г. в размере 17,71 руб. на одну обыкновенную акцию. Соответствующее сообщение размещено на портале раскрытия информации. Общая сумма выплат составит 18,3 млрд руб. Средства будут направлены из чистой прибыли по результатам первого полугодия и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Реестр владельцев бумаг, которые могут получить дивиденды, будет закрыт 17 сентября. Средства номинальным держателям и доверительным управляющим выплатят до 1 октября включительно, а другим — до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных