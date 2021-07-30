Акции ТМК подорожали более чем на 25% за день
Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе сегодняшних торгов подорожали более чем на 25%, следует из данных Московской биржи.
На закрытии вчерашних торгов цена одной бумаги составляла 72,68 руб. При этом к 17:27 мск максимальная стоимость одной бумаги достигала 91,4 руб.
Резкое подорожание акций ТМК наблюдается на фоне решения компании о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г. в размере 17,71 руб. на одну обыкновенную акцию. Соответствующее сообщение размещено на портале раскрытия информации. Общая сумма выплат составит 18,3 млрд руб. Средства будут направлены из чистой прибыли по результатам первого полугодия и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Реестр владельцев бумаг, которые могут получить дивиденды, будет закрыт 17 сентября. Средства номинальным держателям и доверительным управляющим выплатят до 1 октября включительно, а другим — до 22 октября.