Акции ТМК подорожали более чем на 25% за день

Резкое подорожание акций ТМК наблюдается на фоне решения компании о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г. в размере 17,71 руб. на одну обыкновенную акцию. Соответствующее сообщение размещено на портале раскрытия информации. Общая сумма выплат составит 18,3 млрд руб. Средства будут направлены из чистой прибыли по результатам первого полугодия и нераспределенной прибыли прошлых лет.