ТМК выкупит 11% акций ЧТПЗ у миноритариев
Миноритарные акционеры ЧТПЗ предъявили к выкупу в рамках обязательного предложения Трубной металлургической компании (ТМК) 11,09% акций компании. Об этом говорится в сообщении ТМК.
«На основании информации, полученной ТМК от регистратора, до окончания срока акционерами были поданы заявления о продаже 33 895 791 обыкновенных акций ПАО «ЧТПЗ», что составляет 11,0881% от общего количества размещенных обыкновенных акций компании», — говорится в сообщении.
Предложение о выкупе акций ЧТПЗ у мониритарных акционеров ТМК направила 16 апреля 2021 г.в связи с завершением в марте 2021 г. сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ. Акционерам предлагалось реализовать 41 134 490 акций ЧТПЗ по цене 318,26 рублей за акцию. Предложение действовало по 25 июня 2021 года включительно.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего принудительного выкупа акций у миноритариев, в ТМК «Ведомостям» заявили, что «компания объявит о своем решении в течение одного — двух месяцев».
16 марта стало известно, что ТМК, подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у Андрея Комарова. Сумма сделки составила 84,2 млрд руб.
В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера».