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ТМК выкупит 11% акций ЧТПЗ у миноритариев

Ведомости

Миноритарные акционеры ЧТПЗ предъявили к выкупу в рамках обязательного предложения Трубной металлургической компании (ТМК) 11,09% акций компании. Об этом говорится в сообщении ТМК.

«На основании информации, полученной ТМК от регистратора, до окончания срока акционерами были поданы заявления о продаже 33 895 791 обыкновенных акций ПАО «ЧТПЗ», что составляет 11,0881% от общего количества размещенных обыкновенных акций компании», — говорится в сообщении.

Предложение о выкупе акций ЧТПЗ у мониритарных акционеров ТМК направила 16 апреля 2021 г.в связи с завершением в марте 2021 г. сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ. Акционерам предлагалось реализовать 41 134 490 акций ЧТПЗ по цене 318,26 рублей за акцию. Предложение действовало по 25 июня 2021 года включительно.

Исходя из предъявленного к выкупу миноритариями количества акций, ТМК заплатит за пакет 10,788 млрд руб. После завершения расчетов по обязательному предложению количество акций ЧТПЗ, принадлежащих ТМК, превысит 97%.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего принудительного выкупа акций у миноритариев, в ТМК «Ведомостям» заявили, что «компания объявит о своем решении в течение одного — двух месяцев».

16 марта стало известно, что ТМК, подконтрольная бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у Андрея Комарова. Сумма сделки составила 84,2 млрд руб.

В группу ЧТПЗ входят Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, завод по заготовке и переработке металлолома «Мета», предприятия по производству магистрального оборудования и нефтесервисный дивизион «Римера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных