ТМК выкупит 11% акций ЧТПЗ у миноритариев

Предложение о выкупе акций ЧТПЗ у мониритарных акционеров ТМК направила 16 апреля 2021 г.в связи с завершением в марте 2021 г. сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ. Акционерам предлагалось реализовать 41 134 490 акций ЧТПЗ по цене 318,26 рублей за акцию. Предложение действовало по 25 июня 2021 года включительно.