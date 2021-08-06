ВТБ рассматривает покупку частной сети клиник в России

Объясняя политику инвестирования компании, Костин отметил, что российское правительство не оказывало влияния на эти планы, в частности инвестирования ВТБ в «Биннофарм».«У нас есть правление, которое определяет сферы инвестирования. Мы коммерческая компания. Наши решения основаны исключительно на рыночных принципах. Чуть менее 40% наших акций торгуется на фондовых биржах, и большинство из них принадлежит частным инвесторам», — сказал Костин, добавив, что компания никогда не получала никаких приказов от правительства. «Так же обстоят дела и в Сбербанке, и в других госбанках», — уточнил он.