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ВТБ рассматривает покупку частной сети клиник в России

Ведомости

Группа ВТБ рассматривает возможность приобретения частной сети клиник в России, заявил глава группы Андрей Костин в интервью изданию Handelsblatt, отвечая на вопрос, планирует ли ВТБ стать участником фармацевтического рынка на фоне коронавируса.

«Мы также, например, рассматриваем возможность приобретения частной сети клиник», — цитирует ТАСС Костина. По его словам, эта сеть клиник сыграла важную роль в борьбе с COVID-19.

Объясняя политику инвестирования компании, Костин отметил, что российское правительство не оказывало влияния на эти планы, в частности инвестирования ВТБ в «Биннофарм».«У нас есть правление, которое определяет сферы инвестирования. Мы коммерческая компания. Наши решения основаны исключительно на рыночных принципах. Чуть менее 40% наших акций торгуется на фондовых биржах, и большинство из них принадлежит частным инвесторам», — сказал Костин, добавив, что компания никогда не получала никаких приказов от правительства. «Так же обстоят дела и в Сбербанке, и в других госбанках», — уточнил он.

Ранее структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова продала 11,2% акций Ristango Holding Limited, владеющей 100% «Биннофарм групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной »ВТБ капиталу». Сумма сделки составила 7 млрд руб. В результате сделки эффективная доля «Системы» совместно с банком ВТБ в «Биннофарм групп» составила 75,3% (изначально — 86,5%). Кроме того, группа ВТБ профинансировала покупку фармацевтических предприятий «Оболенское» и «Синтез», которые сейчас входят в «Биннофарм групп», сообщал РБК представитель «Системы».

«Биннофарм групп» – российский фармацевтический холдинг полного цикла, сформированный АФК «Система» в феврале 2021 г. Он объединяет пять производственных площадок: АО «Алиум», АО «Биннофарм», ОАО «Синтез», а также ЗАО «Биоком». Холдинг имеет портфель препаратов, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину от коронавируса «Спутник V». По итогам 2020 г. суммарные продажи вошедших в «Биннофарм» предприятий достигли 27,5 млрд руб., превысив аналогичный показатель 2019 г. на 25%.

Ранее по теме: АФК «Система» снизит долю в производителе «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных