ВТБ рассматривает покупку частной сети клиник в России
«Мы также, например, рассматриваем возможность приобретения частной сети клиник», — цитирует ТАСС Костина. По его словам, эта сеть клиник сыграла важную роль в борьбе с COVID-19.
Объясняя политику инвестирования компании, Костин отметил, что российское правительство не оказывало влияния на эти планы, в частности инвестирования ВТБ в «Биннофарм».«У нас есть правление, которое определяет сферы инвестирования. Мы коммерческая компания. Наши решения основаны исключительно на рыночных принципах. Чуть менее 40% наших акций торгуется на фондовых биржах, и большинство из них принадлежит частным инвесторам», — сказал Костин, добавив, что компания никогда не получала никаких приказов от правительства. «Так же обстоят дела и в Сбербанке, и в других госбанках», — уточнил он.
Ранее структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова продала 11,2% акций Ristango Holding Limited, владеющей 100% «Биннофарм групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной »ВТБ капиталу». Сумма сделки составила 7 млрд руб. В результате сделки эффективная доля «Системы» совместно с банком ВТБ в «Биннофарм групп» составила 75,3% (изначально — 86,5%). Кроме того, группа ВТБ профинансировала покупку фармацевтических предприятий «Оболенское» и «Синтез», которые сейчас входят в «Биннофарм групп», сообщал РБК представитель «Системы».
«Биннофарм групп» – российский фармацевтический холдинг полного цикла, сформированный АФК «Система» в феврале 2021 г. Он объединяет пять производственных площадок: АО «Алиум», АО «Биннофарм», ОАО «Синтез», а также ЗАО «Биоком». Холдинг имеет портфель препаратов, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину от коронавируса «Спутник V». По итогам 2020 г. суммарные продажи вошедших в «Биннофарм» предприятий достигли 27,5 млрд руб., превысив аналогичный показатель 2019 г. на 25%.