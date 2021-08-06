«Газпром» проведет анализ причин и последствий пожара на Уренгойском заводе

ЧП повлекло за собой сокращение поставок газа по магистрали «Ямал — Европа». Вчера с 2,1 млн куб. м в час в начале дня объем поставок упал до 1 млн куб. м. 6 августа поставки частично восстановились до 1,5 млн куб. м в час. В итоге стали расти биржевые цены на газ в Европе. Сегодня они достигли максимального в истории значения, превысив $540 за 1000 кубометров.