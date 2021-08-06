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«Газпром» проведет анализ причин и последствий пожара на Уренгойском заводе

Ведомости

«Газпром» проводит анализ причин аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке и выясняет ее последствия для объемов добычи, переработки и поставки газа в Европу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Идет анализ причин и последствий аварии», — говорится в сообщении.

5 августа на заводе по подготовке газового конденсата к транспортировке в 28 км от Нового Уренгоя произошел пожар, на тушение которого ушли сутки. Отмечалось, что в итоге оказались повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 кв. м и находящееся внутри оборудование. Завод входит в дочернюю компанию «Газпрома» «Газпром-переработка».

ЧП повлекло за собой сокращение поставок газа по магистрали «Ямал — Европа». Вчера с 2,1 млн куб. м в час в начале дня объем поставок упал до 1 млн куб. м. 6 августа поставки частично восстановились до 1,5 млн куб. м в час. В итоге стали расти биржевые цены на газ в Европе. Сегодня они достигли максимального в истории значения, превысив $540 за 1000 кубометров. 

Ранее по теме: Биржевая цена газа в Европе достигла рекорда
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных