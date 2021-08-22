Путин поддержал идею о продлении моратория на проверки малого бизнеса в 2022 году
Президент России Владимир Путин на встрече с «Единой Россией» поддержал предложение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2021 г., сообщила пресс-служба ЕР в Telegram.
«Я правительству этот вопрос поставлю на обсуждение. Единственное – вопрос безопасности потребителей», – сказал Путин в ответ на предложение председателя думского комитета по бюджету Андрея Макарова.
Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 г., они предусматривают приостановку плановых проверок. В ноябре правительство решило продлить мораторий до 31 декабря 2021 г.