«Коммерсантъ»: «Газпром» возобновил закачку газа в подземные хранилища в Европе

«Газпром» приостановил закачку газа в подземные хранилища Европы 2 августа и начал забирать из них топливо, чтобы компенсировать возможное падение прокачки по экспортным трубопроводам. Тогда российская компания не стала бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, концерн не стал бронировать дополнительные мощности через Украину на IV квартал, свидетельствовали итоги аукциона. «Газпром» забронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.