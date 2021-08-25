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«Коммерсантъ»: «Газпром» возобновил закачку газа в подземные хранилища в Европе

Ведомости

«Газпром» возобновил закачку газа в подземные хранилища в Европе, остановленную в начале августа из-за того, что транзитные мощности в Польше и на Украине не были забронированы, а также из-за последовавшей аварии на газовом заводе в Новом Уренгое. О возобновлении закачки газа сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и данные о заполненности хранилищ.

Как сообщает газета, на 23 августа запасы газа в крупнейших хранилищах российской компании в Европе — Reden, Jemgum и Katharina в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах — упали до исторического минимума в 12,8% от проектной мощности (она составляет примерно 11,7 млрд кубометров). После этого «Газпром» приостановил отбор газа из них, а 24 августа, наоборот, приступил к его закачке. Собеседники издания поясняют, что возможности компенсации падения объемов поставок газа в Европу посредством забора его из хранилищ были исчерпаны.

В «Газпроме» не стали комментировать газете ситуацию с динамикой объемов газа в европейских хранилищах.

«Газпром» приостановил закачку газа в подземные хранилища Европы 2 августа и начал забирать из них топливо, чтобы компенсировать возможное падение прокачки по экспортным трубопроводам. Тогда российская компания не стала бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал — Европа» через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. Кроме того, концерн не стал бронировать дополнительные мощности через Украину на IV квартал, свидетельствовали итоги аукциона. «Газпром» забронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.

Позже, 5 августа, произошел пожар на газовом заводе в Новом Уренгое, который спровоцировал реальное падение объемов прокачки газа по газопроводу «Ямал — Европа» в течение нескольких дней. Это привело к росту цены на газ в Европе до рекордных 46,6 евро за МВт\ч, что эквивалентно примерно $560 за 1000 кубометров, а затем и 48,05 евро ($585) к середине месяца. К 24 августа прокачка газа по газопроводу приблизилась к объемам до аварии на заводе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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