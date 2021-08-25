Чистая прибыль «Детского мира» за полгода выросла в 4,7 раза

Выручка «Детского мира» за шесть месяцев 2021 г. увеличилась на 22%, до 73,1 млрд руб., за второй квартал — на 29,6% ,до 37,4 млрд руб. Общий объем продаж «Детского мира» (GMV) за полгода увеличился на 23,6% до 81,5 млрд руб. (с НДС)., из них объем онлайн-продаж в России вырос на 42,4% до 22,5 млрд руб. (с НДС), а доля онлайн-продаж составила 28.9%. Выручка Группы увеличилась на 22,0% до 73,1 млрд руб.