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Чистая прибыль «Детского мира» за полгода выросла в 4,7 раза

Ведомости

Российский ритейлер детских товаров «Детский мир» увеличил чистую прибыль по МСФО за первые полгода 2021 г. до 5,173 млрд руб. — в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,102 млрд руб.). Это следует из сообщения компании.

Скорректированная прибыль «Детского мира» за полгода выросла в три раза, до 4,311 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль за второй квартал 2021 г. составила 2,7 млрд руб. против прибыли в размере 1,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Выручка «Детского мира» за шесть месяцев 2021 г. увеличилась на 22%, до 73,1 млрд руб., за второй квартал — на 29,6% ,до 37,4 млрд руб. Общий объем продаж «Детского мира» (GMV) за полгода увеличился на 23,6% до 81,5 млрд руб. (с НДС)., из них объем онлайн-продаж в России вырос на 42,4% до 22,5 млрд руб. (с НДС), а доля онлайн-продаж составила 28.9%. Выручка Группы увеличилась на 22,0% до 73,1 млрд руб.

За второй квартал текущего года GMV (общий объем оборота товаров) вырос на 32,2% до 41,9 млрд руб. (с НДС). Объем онлайн-продаж в России вырос на 20,1%, до 11,7 млрд руб. (с НДС), а доля онлайн-продаж составила 29,3%.

Кроме того, за шесть месяцев 2021 г. ритейлер открыл 61 торговую точку: 24 магазина сети «Детский мир», 33 магазина сети «ПВЗ Детмир» и четыре магазина сети «Зоозавр».

В январе фонд Altus Capital, владеющий 25% акций в «Детском мире», сообщил, что гендиректор и старший вице-президент золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев и Михаил Стискин станут акционерами ритейлера. Топ-менеджеры «Полюса» договорились с фондом Altus Capital о покупке крупнейшего пакета в суб-фонде Gulf Investments Limited, через который Altus владеет своей долей акций «Детского мира».

Ранее по теме: Акционерами «Детского мира» станут топ-менеджеры «Полюса»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных