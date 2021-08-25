Чистая прибыль «Детского мира» за полгода выросла в 4,7 раза
Российский ритейлер детских товаров «Детский мир» увеличил чистую прибыль по МСФО за первые полгода 2021 г. до 5,173 млрд руб. — в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,102 млрд руб.). Это следует из сообщения компании.
Скорректированная прибыль «Детского мира» за полгода выросла в три раза, до 4,311 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль за второй квартал 2021 г. составила 2,7 млрд руб. против прибыли в размере 1,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Выручка «Детского мира» за шесть месяцев 2021 г. увеличилась на 22%, до 73,1 млрд руб., за второй квартал — на 29,6% ,до 37,4 млрд руб. Общий объем продаж «Детского мира» (GMV) за полгода увеличился на 23,6% до 81,5 млрд руб. (с НДС)., из них объем онлайн-продаж в России вырос на 42,4% до 22,5 млрд руб. (с НДС), а доля онлайн-продаж составила 28.9%. Выручка Группы увеличилась на 22,0% до 73,1 млрд руб.
За второй квартал текущего года GMV (общий объем оборота товаров) вырос на 32,2% до 41,9 млрд руб. (с НДС). Объем онлайн-продаж в России вырос на 20,1%, до 11,7 млрд руб. (с НДС), а доля онлайн-продаж составила 29,3%.
Кроме того, за шесть месяцев 2021 г. ритейлер открыл 61 торговую точку: 24 магазина сети «Детский мир», 33 магазина сети «ПВЗ Детмир» и четыре магазина сети «Зоозавр».
В январе фонд Altus Capital, владеющий 25% акций в «Детском мире», сообщил, что гендиректор и старший вице-президент золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев и Михаил Стискин станут акционерами ритейлера. Топ-менеджеры «Полюса» договорились с фондом Altus Capital о покупке крупнейшего пакета в суб-фонде Gulf Investments Limited, через который Altus владеет своей долей акций «Детского мира».