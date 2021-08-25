Суд не освободил «Северный поток — 2» от требований газовой директивы ЕС

Согласно директиве, деятельность по добыче и транспортировке газа должна быть разделена. Таким образом, добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Правила предусматривают, что «Северный поток — 2» может быть оштрафован, если он не будет им соответствовать, отмечает агентство. В статье говорится, что это не повлияет на сроки завершения строительства проекта, который был лицензирован в соответствии с другим набором правил и, как ожидается, будет завершен в этом месяце.