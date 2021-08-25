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Суд не освободил «Северный поток — 2» от требований газовой директивы ЕС

Ведомости

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток — 2», проиграла судебный процесс в Германии, пытаясь обойти требования газовой директивы Евросоюза, сообщил Bloomberg. Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, что введенные Евросоюзом правила для газового рынка применимы к российскому газопроводу «Северный поток — 2».

Согласно директиве, деятельность по добыче и транспортировке газа должна быть разделена. Таким образом, добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Правила предусматривают, что «Северный поток — 2» может быть оштрафован, если он не будет им соответствовать, отмечает агентство. В статье говорится, что это не повлияет на сроки завершения строительства проекта, который был лицензирован в соответствии с другим набором правил и, как ожидается, будет завершен в этом месяце.

Технически меры ЕС также не препятствуют началу поставок газа. При этом для соблюдения правил Nord Stream 2 должен быть сертифицирован как независимый оператор в соответствии с правилами ЕС, пишет Bloomberg.

В июне было завершено строительство первой нитки «Северного потока – 2», вторую должны закончить до конца августа, сообщал исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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