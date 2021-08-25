Nord Stream 2 может обжаловать решение суда Дюссельдорфа по газовой директиве

Строительство первой нитки «Северного потока – 2» было завершено в июне, вторую должны закончить до конца августа, сообщал исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.