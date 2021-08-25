Nord Stream 2 может обжаловать решение суда Дюссельдорфа по газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток — 2», имеет возможность обжаловать решение суда в Дюссельдорфе в Федеральном суде Германии, передает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать решение сената в Федеральном суде», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в суде отметили, что в деле об исключении «Северного потока — 2» из газовой директивы ЕС не рассматривались вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию.
Ранее Nord Stream 2 AG проиграла судебный процесс в Германии, пытаясь обойти требования газовой директивы Евросоюза, сообщил Bloomberg. Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, что введенные Евросоюзом правила для газового рынка применимы к российскому газопроводу «Северный поток — 2».
Строительство первой нитки «Северного потока – 2» было завершено в июне, вторую должны закончить до конца августа, сообщал исполнительный директор оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год.