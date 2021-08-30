Набсовет ВЭБ.РФ одобрил новую стратегию корпорации
Наблюдательный совет государственной корпорации ВЭБ.РФ одобрил новую стратегию ее развития до конца 2024 г., согласно которой группа стала куратором 12 институтов развития. Об этом сообщается на сайте правительства России.
«У всех институтов развития появляется общая задача — они перестают конкурировать между собой и как единое целое вместе с правительством начинают работать над достижением национальных целей, которые сформулировал президент. Мы утвердили KPI, или показатели эффективности институтов развития на текущий год, а также обсудили их в контексте ближайшей трехлетки», — рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
В рамках трансформации системы управления российскими институтами развития при набсовете ВЭБ.РФ создали отраслевые координационные комитеты — городская экономика и строительство, малое и среднее предпринимательство (МСП), экспорт, промышленная политика, инновации и информационные технологии. Эти комитеты задействуют в определении главных показателей эффективности институтов развития. Также они будут рассматривать длящиеся более года наиболее крупные проекты и программы, к софинансированию которых может подключиться госкорпорация.
Новая стратегия сфокусирована на человеке и потребностях семей из российских городов, отмечается в сообщении. Одним из ключевых проектов станет строительство новых школ и модернизация систем общественного транспорта, направленные на улучшение качества жизни и повышение комфорта в населенных пунктах. Еще одна важная цель — достижение социальных и экологических эффектов от реализации инвестиционных проектов, ESG-трансформации ВЭБ.РФ, создание условий для развития отечественных технологий.
В начале июля «Ведомости» ознакомились с презентацией рабочей версии стратегии ВЭБ.РФ. Из нее следовало, что в 2021–2024 гг. госкорпорация вольет в российскую экономику 6,5 трлн руб. Наибольший объем средств — 2,8 трлн руб. — планируется направить на поддержку экспорта. Еще 1,7 трлн руб. выделят на проекты в сфере промышленности, 1,1 трлн руб. получат представители МСП, 800 млрд руб. инвестируют в инфраструктуру и городскую среду, а 130 млрд руб. — в инновации.
Средства предоставят в форме кредитов и гарантий как от головной структуры ВЭБ.РФ, так и от других институтов развития, перешедших под управление госкорпорации. В частности, от группы РЭЦ, Корпорации МСП, «Роснано», фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Фонда развития промышленности, Российского фонда развития информационных технологий. Общая стоимость проектов, в которые вложится ВЭБ.РФ, с учетом частных инвестиций составит 17,6 трлн руб.