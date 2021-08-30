Набсовет ВЭБ.РФ одобрил новую стратегию корпорации

«У всех институтов развития появляется общая задача — они перестают конкурировать между собой и как единое целое вместе с правительством начинают работать над достижением национальных целей, которые сформулировал президент. Мы утвердили KPI, или показатели эффективности институтов развития на текущий год, а также обсудили их в контексте ближайшей трехлетки», — рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.