Суд признал законным штраф Twitter за неудаление запрещенного контента
Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter на 19 млн руб. по шести эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба представителя Twitter – без удовлетворения», – говорится в сообщении. Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал Twitter в общей сложности на 19 млн руб. за неудаление запрещенного российским законодательством контента.
По состоянию на начало июня общий размер штрафов, наложенных на Twitter, составил 27,9 млн руб. Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить более 4100 выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3100 материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.
В конце июля суд оштрафовал Twitter еще на 5,5 млн руб., а 14 сентября Мировой суд Москвы рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенный контент. Facebook грозит штраф в 40 млн руб., Twitter и Telegram – по 12 млн руб.