Суд признал законным штраф Twitter за неудаление запрещенного контента

По состоянию на начало июня общий размер штрафов, наложенных на Twitter, составил 27,9 млн руб. Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить более 4100 выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3100 материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.