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Суд признал законным штраф Twitter за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать Twitter на 19 млн руб. по шести эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба представителя Twitter – без удовлетворения», – говорится в сообщении. Ранее Мировой суд Москвы оштрафовал Twitter в общей сложности на 19 млн руб. за неудаление запрещенного российским законодательством контента. 

По состоянию на начало июня общий размер штрафов, наложенных на Twitter, составил 27,9 млн руб. Ранее Роскомнадзор потребовал от соцсети удалить более 4100 выявленных с 2017 г. запрещенных материалов, из которых 3100 материалов с детской порнографией, а также пронаркотический контент.

В конце июля суд оштрафовал Twitter еще на 5,5 млн руб., а 14 сентября Мировой суд Москвы рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенный контент. Facebook грозит штраф в 40 млн руб., Twitter и Telegram – по 12 млн руб. 

Ранее по теме: Facebook, Twitter и Telegram грозят новые штрафы за неудаление запрещенного контента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных